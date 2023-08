Devaluación y el síndrome de Taylor Swift

Guillermo López

Los coletazos del aumento del dólar oficial impuesto por el Frente de Todos le sumaron temperatura a la city cordobesa.

“Desde la semana pasada es todo muy agotador. Todo el mundo está desesperado. La sensación es la de esos meses de diciembre en los que se acaba el mundo”.

Así describe un histórico operador de divisas de la city cordobesa los últimos días la fiebre por el dólar.

La devaluación anunciada ayer por el gobierno de Alberto y Cristina Fernández lo sorprendió. “El viernes le daba más probabilidades a que (el dólar) no se iba a mover bruscamente, que el ritmo de la demanda seguiría igual al de las últimas semanas”, se sincera.

Conocidos los primeros resultados de la gran elección de Javier Milei, el domingo por la noche comenzó a recibir los primeros llamados.

Ayer lunes todo fue caótico, detalla. “Lo peor es que todo sigue siendo una adivinanza; todo es incierto” explica cuando se le pregunta qué puede llegar a pasar a partir de hoy martes.

La meta del Frente de Todos es la fecha de elecciones. Entonces ¿Habrá que pasar el diciembre invernal para llegar al diciembre estival? ¿Cómo será el “diciembre” de diciembre?

Nadie se anima a poner un precio a la divisa norteamericana en su versión conseguible para la mayoría –el dólar paralelo-. “¿Precio? Nadie sabe nada y nadie se anima a hablar”, señalan los más avezados jugadores de la city cordobesa.

En 2010, uno de los éxitos de la estadounidense Taylor Swift fue la balada pop “And I go back to December all the time” (Y vuelvo a diciembre todo el tiempo). La canción formó parte de su tercer álbum: “Habla ahora”.

En la Argentina de mediados de agosto todos quieren que se hable pero nadie lo hace y algunos sienten regresar todo el tiempo a un caliente diciembre; como si sufrieran del síndrome de Taylor.