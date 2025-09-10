Hogar San José: un espacio de amor donde los jóvenes sienten que son una familia

En el mismo predio donde funciona el Hogar San Camilo para ancianos, en Córdoba, hace dos años comenzó a escribirse una nueva historia de solidaridad y fe. Allí, en una casa que había quedado en desuso, nació el Hogar San José, que hoy alberga a 18 jóvenes y adultos con discapacidad.

La iniciativa surgió como respuesta a una necesidad urgente. “En el Hogar de los Abuelos ya teníamos algunos chicos con discapacidad que estaban desde hacía años con nosotros. Un día me llamaron de la Fundación Milani, que cerraba sus puertas, y me dijeron que había jóvenes que no tenían dónde ir porque los hogares estaban llenos y en los de ancianos no los aceptaban”, contó Sor Laura, responsable de la institución.

Frente a esa situación, decidió pedir autorización al Ministerio de Salud y acondicionar todo el lugar para recibir a personas con discapacidad: “Yo pensé: si tenemos el lugar, si tenemos el personal, ¿por qué no aceptarlos?", relató Sor Laura.

En un principio, los jóvenes convivieron en un sector con los abuelos, pero los ritmos de vida eran muy distintos. “Los abuelos tienen horarios muy marcados: levantarse, ver televisión, dormir la siesta, cenar temprano. En cambio, los chicos necesitan música, movimiento, actividad permanente. Entonces vimos que había que darles su propio espacio”, explicó.

Así, con la ayuda de voluntarios, recuperaron una casa que había en el predio y que estaba desocupada. “Todo lo hicimos a pulmón: el arquitecto fue voluntario, el ingeniero voluntario, los que pintaron también. Realmente fue gracias a Dios y a la gente que nos acompaña. Cumplimos con todos los requisitos de la ley de discapacidad y así nació oficialmente el Hogar San José”, destacó.

Hoy, allí conviven jóvenes de entre 18 y 56 años, en su mayoría derivados por la SENAF: “Son chicos con discapacidad intelectual: algunos caminan, salen, juegan; otros necesitan silla de ruedas. Muchos tienen la edad de un adulto pero la inocencia de un niño de 6 o 8 años. También tenemos casos severos y otros con esquizofrenia, pero gracias al equipo técnico —psiquiatra, psicólogo, médicos— logramos acompañarlos y darles contención”.

El cambio en sus vidas es evidente, según Sor Laura, "cuando llegaron era un grito único, y había una especie de muro, entre ellos y el personal", pero actualmente ponen la mesa, lavan los platos, barren, se hacen la cama. Incluso algunos con casos severos de autismo han empezado a responder y comunicarse: "Es emocionante ver esa evolución”, agregó.

El día a día incluye múltiples actividades que apuntan a la autonomía y la socialización: la mayoría asiste a escuelas especiales, participan en talleres literarios, equinoterapia, huerta, cocina, pintura y gimnasia. “Yo los llevo de compras o a pasear a Córdoba. A veces les digo: ‘Anda y preguntá cuánto es’. Y aunque me miren de reojo, se animan a hablar con la gente. Eso les da confianza, los ayuda a relacionarse y a sentirse parte de la sociedad”, resume.

Uno de los avances más importantes fue la instalación de un sistema de calefacción para enfrentar el invierno. “Antes, todos se juntaban en la parte más caliente de la casa. Ahora, gracias a la colaboración, logramos calefaccionar todo el hogar. Por eso hacemos eventos solidarios como la Gran Peña Gaucha de este domingo 14, para recaudar fondos y seguir mejorando”, apuntó.

Una Peña Gaucha para conocer el hogar y colaborar

Para poder juntar fondos y pagar las refacciones, el Hogar San José organizó para este domingo 14 de septiembre una Gran Peña Gaucha con entrada y estacionamiento gratuito, sólo se abonará lo que se consuma en el lugar.

Habrá comidas típicas, espectáculos y la colaboración de agrupaciones gauchas y vecinos. Lo recaudado en consumos se destinará íntegramente al Hogar. “Queremos que la gente venga, que conozca nuestra obra, que vea a los chicos. No se trata de esconderlos, al contrario: queremos que participen, que disfruten, que la comunidad los abrace”, manifestó.

Un hogar que se sostiene gracias a los voluntarios y la solidaridad

El Hogar se sostiene gracias al trabajo de voluntarios y donaciones:“Cada ayuda, por mínima que parezca, es fundamental. Hay quienes vienen a cortar el pasto, otros mandan ropa, otros aportan una cuota mensual desde Buenos Aires. Incluso hay un escritor que viene, se pone una nariz de payaso y les lee cuentos. Todo suma, porque ellos sienten que hay alguien que se preocupa por ellos”.

De cara al futuro, el deseo de Sor Laura es sencillo y profundo: “Quiero que ellos sientan que esta es su casa. No un hogar de reglas, sino una familia. Que tengan lo básico, que vivan con cariño y libertad, y que digan: ‘Yo quiero estar acá porque me gusta vivir acá’. Ese es mi sueño: que tengan sentido de pertenencia y sepan que son amados”.