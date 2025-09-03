Transformó su psoriasis en libros, poesía y una serie infantil

A los 24 años Julián Bronstein recibió el diagnóstico de psoriasis pústulosa generalizada, la forma más severa de esta enfermedad que afecta la piel. Hoy a los 40, comparte su experiencia para visibilizar el dolor físico y el estigma social, pero también para mostrar caminos de sanación a través del arte, la escritura y la educación.

“Imaginate una quemadura con agua hirviendo en el 90% del cuerpo. Esa es la forma en la que describo lo que siento. Y encima con mil agujas queriendo salir desde adentro hacia afuera. El dolor es inhabilitante. Se considera una discapacidad”, explica Julián.

Durante años peregrinó por diagnósticos erróneos y tratamientos frustrantes, hasta que en 2015 una biopsia le confirmó lo que tenía. “Poder poner un nombre te tranquiliza, porque además te permite tener un tratamiento. Yo viví mucho tiempo con ansiedad y frustración por no saber qué me pasaba”, recuerda.

Vergüenza, estigma y aislamiento

La psoriasis no solo es dolorosa: también es visible. “La gente lo primero que piensa es que es contagiosa”, señala. Y cuenta episodios duros: “Me ha pasado ir a comprar un pollo a la rotisería y que la gente automáticamente aleje su comida. O que alguien me pregunte si después de abrazarme debía lavarse”.

Esa mirada social lo llevó al aislamiento: “Dejaba carreras universitarias porque no podía usar un traje, renunciaba a trabajos, no podía tener citas. Sentía asco de mi piel”.

/Inicio Código Embebido/

Diversidad Brindando oportunidades. 30 años de La Luciérnaga: nació como una revista y hoy es una escuela Nacida en los 90 como salida laboral para jóvenes en la calle, lo que comenzó como una revista hoy es una fundación que se reinventa día a día.

/Fin Código Embebido/

Poesía, payaso y libros para sanar

De esa experiencia nació Piel de papel, un libro de poesía en el que volcó dolor y esperanza. “Decidí escribir por si había alguien que se sintiera como yo me sentí y entendiera que no está solo. Es normal abandonar un tratamiento, es normal no animarse a la intimidad por miedo a mostrar el cuerpo”, confiesa.

Julián también se formó como clown: “Mi payaso muestra todo lo que yo oculté. Usa musculosa y calzas, y deja ver las manchas. Cuando lográs que la gente se ría de tu dolor, empezás a sanarlo”.

Con la misma idea creó un proyecto infantil: un libro con personajes como Planky, un carpincho con manchitas en la piel, y Oscar, que representa el miedo a lo desconocido. “La psoriasis no es contagiosa, y explicarlo a los chicos con ternura es fundamental”, resume.

El proyecto ya tiene su próxima etapa: una serie animada en stop motion que busca, jugando, acompañar a niños y familias en los primeros momentos tras el diagnóstico.

Un mensaje para acompañar

Julián insiste en que el entorno cumple un rol clave. “No siempre hablamos de lo que nos pasa por vergüenza. Entonces es importante que familiares, amigos y compañeros de trabajo se acerquen para entender cómo acompañar. Eso también sana”.

Su historia es la de alguien que, después de años de dolor, vergüenza y soledad, encontró en el arte una forma de transformar el padecimiento en ternura compartida. Como él mismo dice: “Animando el dolor, uno empieza a sanarlo”.

INFO IMPORTANTE:

Para turnos gratuitos para el servicio de dermatología Hospital Pediátrico (hospital público) comunicarse al 55 388 00.

En el sector privado, Julián se ha atendido con la dermatóloga Trinidad Garibotto (consultorio en Villa Allende) 351 245-0732 y con la dermatóloga Alejandra Ruiz Diaz (consultorio en Argüello) 351 756-7973.