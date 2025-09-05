Educar para un futuro sin VIH

Por Malena Pozzobon

En Córdoba, el primer diagnóstico de VIH fue realizado en 1985, en el Hospital Rawson. Años después, entre 1991 y 1992, nació la organización Adolescentes contra el SIDA (ACES), impulsada por un grupo de jóvenes que decidió involucrarse activamente en la prevención y educación sobre el VIH/SIDA.

Según su actual coordinador, Ignacio Aguirre, quien forma parte de ACES desde sus inicios, los unió “un único camino: prevención y educación con amor”.

Le pregunté cómo surgió esta organización, y su respuesta fue tan sincera como movilizadora: “Adolescentes contra el SIDA es una organización no gubernamental que nació cuando, junto con un grupo de adolescentes maravillosos, nos propusimos hacer algo frente a una enfermedad que comenzaba a crecer en nuestra provincia, en el país y en el mundo entero”.

Un disparador personal y doloroso

En ese momento, el VIH/SIDA se asociaba (erróneamente) con grupos específicos: trabajadoras sexuales en África o hombres que tenían sexo con hombres en Estados Unidos. La sociedad argentina aún no consideraba la posibilidad de que el virus afectara también a sus propias comunidades.

“Nada hacía prever que podía suceder en nuestro país, hasta que apareció un caso acá, en Jesús María. Desafortunadamente, un amigo de la adolescencia enfermó a causa del SIDA y terminó muriendo. Ese fue el disparador emocional que nos impulsó a crear ACES”, explicó Aguirre.

El relato conmueve. Y también nos interpela como sociedad: ¿cuánto hemos hecho realmente para prevenir? ¿Cuánto nos falta aún?

Educación: la herramienta más poderosa

Consultado sobre el trabajo que realiza la organización, Ignacio fue claro: “Creemos que la herramienta fundamental para derrotar esta enfermedad es la educación. Y esa educación ha estado ausente desde siempre en nuestro país”.

Esta afirmación pone de manifiesto una de las principales problemáticas: la falta de implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006 pero aún incumplida en muchas escuelas.

“Tenemos una ley que obliga a las instituciones educativas de nivel primario y secundario a brindar educación sexual, pero no se ha puesto en marcha como debería”.

ACES promueve una metodología basada en la educación entre pares: adolescentes que educan a otros adolescentes. Según Ignacio, esta estrategia es clave: “El nivel de credibilidad que los jóvenes tienen entre sus pares es mucho mayor que el del mundo adulto. Desde el principio, entendimos que esa era la mejor forma de llegar a tiempo, incluso antes de que el virus lo haga”.

Desde su fundación, más de 3.500 jóvenes han pasado por la organización, recibiendo y transmitiendo información vital para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Inspiración desde el mundo

La inspiración para fundar ACES vino también de experiencias internacionales: “Honestamente, no sabíamos qué hacer, pero queríamos hacer algo. La lectura de casos en África (donde las propias trabajadoras sexuales decidieron educar a sus pares) y en Estados Unidos (donde hombres que tienen sexo con hombres impulsaron campañas de concientización) nos hizo entender que la mejor manera de llegar era desde los propios jóvenes hacia sus pares”.

Este enfoque ha resultado ser profundamente efectivo, ya que no solo transmite conocimiento, sino que también genera compromiso y empoderamiento.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

Le pregunté a Ignacio cómo podemos actuar, desde nuestro rol social, en relación con la educación sexual y la prevención del VIH: “Lo mejor que podemos hacer es participar activamente. Luchar para que la ESI se implemente de verdad. Porque si seguimos ignorando la ley, seguiremos siendo parte del problema. Apostar por la educación es apostar por un futuro sin más infecciones ni discriminación”.

Además, destacó la importancia de involucrar a los adolescentes: “Cuando los jóvenes se sienten útiles, y además tienen información, se genera algo maravilloso: educación real, concreta, que salva vidas”.

La reflexión final: apostar a la educación y la empatía

Cerramos la entrevista con una reflexión sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes de hoy y el deseo de construir una sociedad más justa y humana. “Es cierto que es más fácil enseñar matemáticas o gramática que hablar sobre sexualidad. Pero si no apostamos a educar sobre nuestra sexualidad, vamos a seguir viendo cómo aumentan las infecciones y las situaciones tristes producto de la ignorancia y la discriminación”, relató.

Ignacio finaliza con un mensaje claro y esperanzador: “Me gustaría que la educación sexual deje de ser una promesa y se convierta en una realidad. Que no sigamos violando leyes en nombre de la moral o el miedo. Porque si no educamos hoy, estamos condenando a las generaciones futuras. Gracias por permitirme compartir un poco de este camino que venimos recorriendo desde hace 33 años con Adolescentes contra el SIDA.”

La historia de ACES nos recuerda que la educación no es solo un derecho, sino una herramienta de transformación social. Y que para erradicar el VIH, no alcanza con diagnósticos y tratamientos: necesitamos empatía, compromiso y educación.

Esta brecha educativa que se presentó hace décadas, y que lamentablemente sigue vigente, representa un desafío urgente para nuestro país. Superarla debe ser el punto de partida para construir una sociedad más justa, informada y verdaderamente humana.

Hoy más que nunca, es momento de actuar. Que este sea el comienzo de un cambio profundo, con la educación como motor y los jóvenes como protagonistas.

Para más info pueden contactar al Instagram: @aces_jm

INFOADHERENCIA 2025 40 Años de Respuestas Al VIH (3) by María José Arrieta

