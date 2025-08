Pequeños detalles y grandes sensaciones: primer café LSA en el país

Por Malena Pozzobon

En Argentina se empezaron a incorporar nuevas iniciativas que apuntan a visibilizar a la comunidad sorda. Una de ellas fue la creación de un emprendimiento llamado “Café LSA en Salta”, con su sigla LSA por Lengua de Señas Argentina.

En esta cafetería trabajan personas que se comunican en Lengua de Señas, lo que nos invita a la convivencia entre la comunidad oyente y la comunidad sorda.

Si bien estamos avanzando como sociedad en relación a la inclusión para todas las personas, aún debemos seguir rompiendo creencias y estructuras y por eso un emprendimiento como este que se animó a romper estructuras y obstáculos hace historia en el país.

Para conocer más de este emprendimiento estuve conversando con Hugo Farfan, quién está al frente de esta iniciativa. Él es una persona sorda que vive en Salta, es instructor universitario de lengua de Señas Argentina y emprendedor social. Se define como un soñador y es el fundador de Café LSA Salta.

“Café LSA nació de un sueño muy personal que inicié junto a Mariano, mi compadre y socio en este proyecto: crear un espacio donde la Lengua de Señas Argentina sea la protagonista y no una barrera", nos contó. "Vengo de una lucha constante por los derechos de la comunidad sorda y vi que en el mundo del turismo y gastronomía no había propuestas verdaderamente inclusivas o accesibles", agregó.

En 2023 decidió unir dos desafíos: el café de especialidad y poner a prueba a la inclusión. "Así nació la primera cafetería de Argentina atendida por personas sordas, un espacio donde todos aprendamos a comunicarnos de otra manera empatizando con el otro”, detalló. Estas palabras me emocionaron, ya que compartimos un mismo mensaje: el de ser empáticos con el prójimo y ver más allá de una simple condición que no nos define como personas que somos.

En palabras de Hugo, Café LSA es más que una cafetería: "Es una experiencia cultural y sensorial. Venís a tomar un buen café, pero también te llevas una experiencia de comunicación diferente: aprender a pedir en Lengua de señas".

"Conocer cómo nos expresamos los sordos, descubrir que no hay barreras cuando hay ganas de entenderse. Todo el equipo es sordo, y eso lo convierte en un espacio único de interacción y aprendizaje”, completó.

¿Cómo es un día en Café LSA?

“Cada día en Café LSA se arranca con una energía que contagia. No sólo es una mezcla de aromas, sonrisas y manos en movimiento", afirma Hugo.

Según nos comenta, el día comienza temprano, preparando los productos frescos, organizando el servicio y "siempre con el corazón abierto, para recibir a quienes vienen con curiosidad y ganas de conectar".

En Café LSA no sólo llegan personas curiosas y que saben LSA, también se acercan un montón de desprevenidos que creen que es una cafetería más del montón, y recién cuando hacen el pedido se les cae la ficha que algo raro pasa, y es la comunicación con las personas sordas.

“Hay momentos mágicos: cuando un cliente aprende su primera seña de un café, y por ahí nos sorprenden con un ‘gracias’ en LSA, aprendido por ahí; o cuando alguien nos dice que nunca había vivido algo así”, afirma Hugo.

¿Cómo reciben los clientes esta propuesta?

Le pregunté a Hugo sobre cómo reaccionan sus clientes y me dijo: “Con mucha emoción. Al principio eran reacios a entrar porque al ver a personas sordas pensaban que era un espacio exclusivo para ellos".

"Con los días, fuimos probando otras estrategias para atraer clientes mostrándoles que ese espacio fue abierto para la gente sin distinciones, algunos llegaban con un poco de miedo e incertidumbre, porque no saben cómo pedir o comunicarse, pero enseguida descubren que es más fácil de lo que imaginan. Se sienten parte de algo especial", contó.

"Muchos nos dicen que es la primera vez que pueden ‘ver’ la lengua de señas tan de cerca y que eso les cambia la forma de ver a la comunidad sorda. En las reseñas de google de Café LSA nos cuentan cómo es la experiencia y lo gratificante que es para ellos, lo que es muy positivo para nosotros y nos retroalimenta”, señaló.

Las dificultades de emprender

No todo fue sencillo, como en todo emprendimiento y propuesta innovadora, se presentaron algunos obstáculos En relación a ello Hugo planteó: “Los mayores obstáculos fueron los prejuicios y la falta de información. Al principio, algunos no creían que una cafetería atendida por personas sordas pudiera funcionar. También hubo desafíos para conseguir financiamiento, porque es un proyecto distinto, con un fuerte enfoque social. Pero cada barrera fue un impulso para demostrar que todo es posible cuando hay voluntad de superarlo, es decir, no venimos a pedir permiso, venimos a demostrarles que sí se puede”.

Las palabras de Hugo son tan motivadoras que me llena de orgullo, así como también, saber que iniciativas como estas abren oportunidades a la diversidad y favorecen una convivencia plena.

Para quienes estén interesados en concer más de esta cafetería, dejamos su instagram: @cafelsasalta

Un mensaje para animarse a más

Para cerrar esta pequeña y poderosa entrevista Hugo nos compartió: “Queremos que Café LSA sea una marca que inspire a otros negocios a ser más inclusivos, pero principalmente que nuestra experiencia sirva para alentar a más personas sordas a emprender, ya que tenemos talento de sobra pero no saben como canalizarlo o les faltan herramientas accesibles para hacerlo".

"No solo buscamos crecer como cafetería, sino también como un espacio cultural, con talleres, capacitaciones y experiencias inversivas en nuestra lengua. Nuestro sueño es que la inclusión deje de ser una excepción y se convierta en parte del día a día de la sociedad, eliminando las barreras comunicacionales que vivimos constantemente”, expresó.

Café LSA tiene un potencial enorme porque ya demostró que la inclusión puede ser también innovación. "Queremos seguir creciendo, replicando este modelo de negocio gestionado por personas sordas, abrir nuevas sedes, capacitar a la gente, dar trabajo a más personas sordas y llevar la Lengua de Señas Argentina a todos los espacios sociales", reflexionó.

"Café LSA es un puente entre culturas y queremos que este puente sea cada vez más sostenido y fuerte”, concluyó.