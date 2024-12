La pareja de Gallo apuntó al exembajador Oscar Laborde: "¿Dónde está Nahuel?"

María García, pareja de Nahuel Gallo, está en Venezuela buscando respuestas sobre la detención del gendarme argentino, quien está detenido e incomunicado desde el 8 de diciembre.

En diálogo con Cadena 3, María aseguró que Nahuel tenía toda la documentación necesaria para ingresar al país, incluyendo una carta de invitación visada por un abogado. "El día que fue detenido tenía en sus manos toda su documentación", expuso.

La situación se agrava aún más con la denuncia penal "por traición a la patria" del Gobierno argentino a Oscar Laborde, el exembajador en Venezuela, por su intervención en el caso.

En ese marco, María dijo que lo que todos se preguntan es que "si Nahuel no tenía la documentación o si no tenía todos los permitidos, ¿Dónde está Nahuel?; ¿Por qué hasta el día de hoy sigue incomunicado y sigue desaparecido?". Y amplió: "En un país normal no se le hubiese permitido la entrada al país y se lo hubiera regresado, pero son preguntas sin respuestas hasta el día de hoy".

Respecto a Laborde, María manifestó que "es una total irresponsabilidad que niegue y aparte afirme cosas como que no tenemos un hijo y me ponga en tela de juicio; además, confirmó que soy una ultra derechista opositora y nada de eso es verdad".

María dijo que hace seis años se fue de Venezuela "y desde ese momento me alejé de la política venezolana porque me hacía daño". Y siguió: "Entonces, que ese señor afirme que estoy haciendo vida política en Venezuela es totalmente irresponsable".

La pareja del gendarme aseguró que a partir de ayer la empezaron a seguir y se sintió intimidada: "Tenía un auto afuera de mi residencia, haciéndome vigilancia constante. Quise ir a una misa de Navidad y ese auto nos estuvo siguiendo, y si no hubiera sido por las personas que había, no sabemos qué nos podía pasar".

En efecto, dijo que "esta responsabilidad tiene que recaer sobre este exembajador; porque Nahuel ingresó a Venezuela como un ciudadano común que tenía todos sus derechos y desde hace 18 días se le han ido violando uno por uno".

Respecto a los motivos del viaje, reveló que ella llegó a Venezuela en mayo, junto con su hijo que en enero cumple 2 años, y aseguró que su estadía en el país que gobierna Nicolás Maduro "fue por temas personales".

"Yo no soy seguidora de este Gobierno pero eso no me hace una persona que odie a Venezuela, yo amo a mi país, entonces, que digan que yo quise hacer algo en contra de Venezuela y que Nahuel estaba entrando para hacer lo mismo, me parece irresponsable, porque no es así", agregó.

A su vez, dijo que Nahuel "era una persona totalmente alejada de la política, tanto de Venezuela como de Argentina, y que esté envuelto en un tema político se me hace muy doloroso".

"Solo queríamos compartir una experiencia diferente con nuestro hijo; yo le vendí una Venezuela bonita, donde él iba a poder disfrutar con su hijo, y que este nos esté pasando es super doloroso y es angustiante no saber dónde está Nahuel", concluyó María.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".