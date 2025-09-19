Las principales frases que pronunció Milei ante sus seguidores en Nueva Córdoba

FOTO: El líder libertario se dirigió a los militantes con un enardecido mensaje.

Las expresiones destacadas de Milei en el Parque Sarmiento

- Córdoba me dio la alegría electoral en 2023, que me llevó a la presidencia.

- Córdoba también me ha dado una gran alegría en lo afectivo, porque Conan es cordobés.

- A mitad de 2026 la inflación sólo habrá sido un mal recuerdo.

- Hoy arranca el camino para el 26 de octubre de 2025.

- No paran de tratar de torpedear desde el Congreso los logros de este gobierno.

- Recurren a operetas, pero los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta.

- La ola de la libertad es imparable.

- Demostramos que somos capaces de hacer posible lo imposible.

- Tras 123 años de déficit fiscal, pusimos las cuentas en orden en el primer mes de gobierno.

- Salieron de la pobreza 12 millones de argentinos.

- Hay que seguir peleando. Somos la fuerza de la esperanza. ¡No aflojen!

- Somos el gobierno más reformista de la historia.

- Quizás, cuando hacen el tres, son las causas que les faltan: Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y los Cuadernos de las Coimas.

- No se dejen psicopatear con operetas.

- No dejemos que detengan las ideas de la libertad con mentiras.

- Un exgobernador (Juan Schiaretti) proponía aumentar el gasto público en 7 puntos del PBI.

- La solución es deuda y romper las generaciones futuras, emisión monetaria y generar inflación.

- La libertad avanza o Argentina retrocede.

Informes de Jorge Mercado y Federico Borello.