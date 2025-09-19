Las principales frases que pronunció Milei ante sus seguidores en Nueva Córdoba
El Presidente encabezó un acto en las escalinatas del Parque Sarmiento con un enardecido discurso en tono de campaña.
19/09/2025 | 21:00Redacción Cadena 3
FOTO: El líder libertario se dirigió a los militantes con un enardecido mensaje.
Las expresiones destacadas de Milei en el Parque Sarmiento
- Córdoba me dio la alegría electoral en 2023, que me llevó a la presidencia.
- Córdoba también me ha dado una gran alegría en lo afectivo, porque Conan es cordobés.
- A mitad de 2026 la inflación sólo habrá sido un mal recuerdo.
- Hoy arranca el camino para el 26 de octubre de 2025.
- No paran de tratar de torpedear desde el Congreso los logros de este gobierno.
- Recurren a operetas, pero los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta.
- La ola de la libertad es imparable.
- Demostramos que somos capaces de hacer posible lo imposible.
- Tras 123 años de déficit fiscal, pusimos las cuentas en orden en el primer mes de gobierno.
- Salieron de la pobreza 12 millones de argentinos.
- Hay que seguir peleando. Somos la fuerza de la esperanza. ¡No aflojen!
- Somos el gobierno más reformista de la historia.
- Quizás, cuando hacen el tres, son las causas que les faltan: Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y los Cuadernos de las Coimas.
- No se dejen psicopatear con operetas.
- No dejemos que detengan las ideas de la libertad con mentiras.
- Un exgobernador (Juan Schiaretti) proponía aumentar el gasto público en 7 puntos del PBI.
- La solución es deuda y romper las generaciones futuras, emisión monetaria y generar inflación.
- La libertad avanza o Argentina retrocede.
Informes de Jorge Mercado y Federico Borello.