Milei cerró su paso por Córdoba con un masivo acto de campaña: “¡No aflojen!”
Fue en las escalinatas del Parque Sarmiento tras su paso por la Bolsa. Agradeció a la provincia por haberlo llevado a la Presidencia en 2023. Acusó a la oposición de “torpedear desde el Congreso” y criticó a Schiaretti.
19/09/2025 | 20:36Redacción Cadena 3
FOTO: Un enfervorizado Javier Milei, en el acto de campaña en Nueva Córdoba.
FOTO: Una multitud asiste al acto de campaña del líder libertario en Nueva Córdoba.
Tras su paso por la Bolsa de Comercio y la entrevista con Cadena 3, el presidente de la Nación, Javier Milei, cerró este viernes a la noche su paso por Córdoba con un acto de campaña en la capital provincial.
El mitin se desarrolló en las escalinatas del Mirador del Coniferal en el Parque Sarmiento, ubicadas en avenida Poeta Lugones en barrio Nueva Córdoba, donde se congregó una multitud para apoyar al líder libertario.
Así fue la llegada de Javier Milei al acto en el Parque Sarmiento de Córdoba pic.twitter.com/dBUhhwG60s— Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) September 19, 2025
Elecciones legislativas. Milei tildó de "mentiroso" a Schiaretti y advirtió: "Va a destrozar a la gente"
En una entrevista exclusiva con Cadena 3, el presidente apuntó directamente contra el exgobernador y actual candidato a diputado nacional, cuestionando su propuesta fiscal: "Debería llevar el IVA al 42%".
El jefe de Estado estuvo acompañado, entre otros dirigentes, por el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia, Gonzalo Roca, y por el jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.
Además, la comitiva estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la legisladora Lilia Lemoine.
#MileiEnCadena3. Milei en Cadena 3: "Seguramente lo mejor empezará después del 26 de octubre"
El Presidente habló con el director periodístico de la emisora, Sergio Suppo, en el marco de su visita a Córdoba donde disertó en la Bolsa de Comercio. El mandatario redobló sus críticas a Schiaretti.
En el lugar, el mismo donde Milei hizo campaña en 2022, se montó un importante operativo de seguridad.
Además, la Policía cortó los accesos a la avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, por lo que no hubo circulación de vehículos en la zona.
Informes de Jorge Mercado y Federico Borello.