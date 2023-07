Pullaro: "Para gobernar hay que tener coraje, no bastan las buenas intenciones"

Este domingo 16 de julio, en Santa Fe será el primer turno electoral con la realización de las PASO Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para distintas categorías provinciales.

Entre los precandidatos a gobernador, la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe (Juntos por el Cambio) ofrece una contienda entre Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y Mónica Fein.

El ex ministro de Seguridad y actual diputado provincial visitó Cadena 3 Rosario en el marco del ciclo Santa Fe, Hoy, y detalló su visión actual de la provincia así como sus propuestas de campaña.

Diagnóstico. “Santa Fe tiene una potencia del sector privado muy importante, una industria, campo e inversión muy fuerte. Lamentablemente, la provincia tiene problemas serios en materia de seguridad en las grandes ciudades; en materia de educación, retrocesos muy importantes por errores que se han cometido en la aplicación de políticas públicas y en materia de salud pública también: no tenemos guardias, no tenemos pediatrías, no tenemos especialidades y la aparatología de muchos hospitales y Samcos no se ha mantenido correctamente”.

Hartazgo social. “Desde luego que lo vemos, hay muchas personas que tienen buenas intenciones y que entienden que la función pública es fácil o con tener buenas intenciones o querer lo mejor solamente, no alcanza. La función pública es muy difícil porque uno tiene que articular la administración del Estado, tiene que pensar programas, planes, tener equipos para poder llevar adelante la gestión pública. Y sí, veo personas que vienen desde afuera con buenas intenciones, pero con la dificultad de enfrentarse a algo desconocido, que es la administración del estado”.

Cruces con Losada. “En ningún momento tuve un agravio o una frase desubicada o negativa para con Carolina o con Mónica Fein, no lo hice ni lo haría. Entiendo que el adversario es el kirchnerismo, es el modelo que lleva adelante y representa Omar Perotti y que es lo que hay que tratar de trabajar de manera articulada y en unidad para poder ganarle. Lamento profundamente que en lugar de hablar de propuestas, de programas, de equipos, de mostrar equipos, se hayan llevado adelante descalificaciones permanentes, pero bueno, tal vez hable de las debilidades de las personas que hoy están enfrentándome en una interna”.

El día después de las PASO. “Los votos no son de nadie, son de la gente o de los espacios políticos. Los candidatos representamos, en un momento determinado, una voluntad popular o un espacio político, simbólicamente. Más allá de lo que quiera uno u otro, los votos se van a unificar atrás del espacio político y quien resulte candidato a ese espacio va a resultar vencedor de las próximas elecciones”.

Gestión como ministro. “Nos tocó detener a las principales organizaciones criminales de la ciudad de Rosario. Organizaciones criminales que hasta antes de que lleguemos nosotros tenían mucha impunidad, tenían mucha violencia, y conmigo terminaron presas. Creo que era el mandato que teníamos en ese momento, de la gente y del gobernador. Logramos reducir el delito predatorio contra la propiedad, logramos liderar a la policía de la provincia de Santa Fe para que esté en calle trabajando y llevando adelante operativos de prevención. Pero bueno, indudablemente faltaba mucho aún más, iba por un camino correcto”.

Primeras medidas. “El crimen organizado hoy está en una etapa embrionaria, con mucha impunidad y con mucho poder, letal, pero no con un desarrollo que no le permita al Estado poder abordarlo. Lo que hay que tener es el coraje para abordarlo y para ir al frente y para volver a poner a las organizaciones criminales contra la pared y mostrarle que el estado puede más que ellas”.

Escenario nacional. “Gane Bullrich o gane Larreta, nosotros vamos a tener un respaldo muy importante aquí en la provincia. Por seis meses nos van a mandar seis mil gendarmes o fuerzas federales que van a estar a cargo del Comando Operativo Conjunto, que lo va a presidir el gobernador y así vamos a bajar la fiebre, rápidamente, y una vez bajada la fiebre, paralelamente, vamos a ir ordenando la policía de la provincia de Santa Fe, equipándola”.

Entrevista de Lucas Correa.