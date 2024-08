Polémico video de Medina en Boca: "Si no me voy ahora, no me voy más"

El mediocampista de Boca, Cristián Medina, fue captado ´in fraganti´ hablando con el delantero uruguayo Miguel Merentiel sobre su futuro en el club y pidió salir en este mercado de pases.

En la previa de lo que será la visita del ´Xeneize´ a Estudiantes de La Plata por la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, un video oficial del club de la Ribera revolucionó a todos los hinchas boquenses. En dichas imágenes de una práctica, el mediocampista Medina le comenta al delantero Merentiel que "si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida".

/Inicio Código Embebido/

“Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.



Cristian Medina, en el video QUE SUBIÓ BOCA del entrenamiento de ayer. ??????pic.twitter.com/cAeEMdU266 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 26, 2024

/Fin Código Embebido/

Este video causó revuelo en el mundo Boca y se conoció que el oriundo de Moreno pidió salir del ´Xeneize´ en este mercado de pases.

El jugador de 22 años es una pieza fundamental en el esquema del entrenador Diego Martínez y ve con buenos ojos pasar al fútbol europeo donde tiene varios pretendientes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Quién estaría más cerca de quedarse con los servicios del mediocampista es la Fiorentina de Italia que habría ofertado 15 millones de dólares por la ficha del jugador pero, para Boca, eso no pareciera suficiente ya que solicitó que se acerquen a los 20 de la cláusula que tiene el contrato del futbolista con el club.

La otra opción que surgió para que Medina llegue a Europa fue el Galatasaray de Turquía. El equipo de Estambul ofertó 11 millones de dólares pero la dirigencia de Boca rechazó la propuesta porque no convenció el monto y al integrante de la Selección argentina Sub-23 no le parecía beneficioso ir a una liga de menor talla como la turca.