Inter Miami logró un triunfo clave sin Messi y no se baja de la pelea en la MLS

Inter Miami, sin Lionel Messi, afectado al seleccionado argentino, superó esta noche a Kansas City por 3-2, de local, en un partido que tuvo el aporte goleador de Facundo Farías.

El exdelantero de Colón de Santa Fe anotó su segundo tanto en la franquicia de La Florida, que sirvió para establecer el 3-1 provisorio a los 15 minutos de la segunda parte.

El equipo de Gerardo Martino comenzó en desventaja por un tanto del húngaro Dániel Sallói (9m.PT) pero se repuso con un doblete del ecuatoriano Leonardo Campana (25m. y 45m.PT).

El mexicano Alan Pulido consiguió el último gol del partido en el estadio DRV PNK a falta de 12 minutos para el final.

La victoria dejó a Inter Miami a seis puntos de la zona de postemporada que cierra DC United con 34 unidades. El objetivo de la clasificación deberá buscarlo en los ocho partidos que le restan a la etapa regular.

