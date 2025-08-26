Precision Planting: pioneros en tecnología y agricultura

Desde el Precision Technology Institute (PTI) de Precision Planting, en el estado de Illinois, Estados Unidos, se presentaron los últimos avances en tecnología agrícola que posicionan a esta empresa como líder, no solo en el mercado global, sino también en Argentina.

En el marco de la previa al Farm Progress Show, Precision Planting recibió a numerosos grupos de argentinos, con un contingente de aproximadamente 250 personas.

Agustín Cistoldi, ingeniero agrónomo y responsable comercial de Precision Planting para el norte de Córdoba, NEA, NOA y Paraguay, acompañó a Cadena 3 en un recorrido por las instalaciones. "Estamos en el PTI, un campo experimental de unas 100 hectáreas cerca de Pontiac, donde se prueban todas las tecnologías de Precision Planting", señaló.

Además, algunos grupos visitaron las oficinas en Tremont y el centro de operaciones en Morton "con casi 5 hectáreas techadas dedicadas a la logística y producción”, explicó.

El PTI, dirigido por el ingeniero agrónomo Jason Webster, cuenta con unos 160 ensayos que incluyen pruebas de tecnologías propias y colaboraciones con otras organizaciones para evaluar fertilizantes y otros desarrollos.

Durante el recorrido, los visitantes observaron innovaciones como el manejo del agua, la fertilización con purines de cerdo, tecnologías de tapado de surcos, el impacto de la ubicación de la semilla de maíz en el rendimiento y una novedosa aplicación de “agua sólida”, un símil fertilizante que captura y distribuye agua en el suelo a lo largo del tiempo.

También se presentaron tecnologías de pulverización como destinadas a optimizar aplicaciones en pulverizadoras.

Cistoldi destacó que todas estas tecnologías están disponibles en Argentina a través de una red de distribuidores que cubre toda el área productiva del país, algunas en fase comercial y otras en período de prueba.

"Precision Planting es una empresa apasionante. Sus desarrollos, a veces inverosímiles, generan una adicción por la tecnología entre nuestros clientes, que siempre buscan qué más pueden incorporar a sus sembradoras", afirmó.

El recorrido, que incluyó la participación de productores y técnicos argentinos, refleja el interés por las innovaciones que Precision Planting lleva a la agricultura mundial, consolidándose como un referente en el sector.

