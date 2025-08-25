Cadena 3 en John Deere, la planta de cosechadoras más grande del mundo

En el quinto día de visitas técnicas, el equipo de "El Campo Hoy" llegó a la impresionante fábrica de cosechadoras John Deere, ubicada en la ciudad de Moline, estado de Illinois. Esta instalación es reconocida como la fábrica de cosechadoras más grande del mundo.

Axel, uno de los guías, explicó a la emisora que actualmente la producción se encuentra cerrada. "Una vez que terminan la venta del año, estas fábricas trabajan por pedido. Cada máquina que se fabrica está vendida ya a un cliente o a un concesionario", detalló. La pausa en la producción permite realizar mantenimiento y ajustes necesarios.

La fábrica se especializa en las últimas líneas de cosechadoras, como las series S y X de John Deere. "Acá se producen por el nivel de producción, la cantidad que producen y la superficie más grande, que ocupa 36 hectáreas bajo techo", añade Axel.

Además de la fábrica, el equipo de Cadena 3 visitó un pabellón en la ciudad que sirve como centro de demostración de distintas maquinarias. Este espacio presenta exposiciones estáticas de equipos agropecuarios y viales, así como mapas interactivos que ilustran el crecimiento de la agricultura mundial. "Es un lugar donde muchos van a pasar la tarjeta", comentó Axel sobre la tienda de recuerdos de la marca.

Luis Anzalone, un usuario de John Deere proveniente de Santa Isabel, Santa Fe, compartió su experiencia: "Realmente, John Deere es John Deere y bien ganado tiene ese nombre, ese respeto. Es primer nivel y se podría decir que somos fanáticos".

Al visitar la fábrica, Luis expresó su felicidad: "Nunca me imaginé estar en ese lugar y viendo desde el momento de inicio cómo se fabrican estos implementos tan lindos".

El pabellón de John Deere se describe como "la juguetería para un fanático de las maquinarias". En la tienda, los visitantes pueden encontrar desde llaveritos y calcomanías hasta prendas lujosas y utensilios de todo tipo. "El que es fanático de la marca John Deere ingresa al pabellón aquí en Moline y se va encantado", concluyó Luis, destacando la calidad de los productos disponibles.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Informe de Gustavo Gigena.