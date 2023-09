L-Gante contó cómo fueron sus días en la cárcel: “No tenía ni un colchón”

Elián Ángel Valenzuela (popularmente conocido como L-Gante) dio su primera entrevista luego de salir de la cárcel, en el marco de una causa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego.

A una semana de haber recuperado la libertad, luego de casi 100 días detenido en la DDI de Quilmes, las primeras palabras del referente de la Cumbia 420 fueron: “Soy inocente”.

En diálogo con radio Vorterix comentó que escribió más de 20 canciones durante sus días de detención en la Celda 4.

Además, explicó que todo se trató de una “discusión con un vecino” que vive a 50 metros de su casa. Días después de aquel altercado le habían llegado comentarios de que había sido denunciado, por lo cual no se sorprendió cuando efectivos policiales se presentaron en su casa.

En ese sentido, recordó: “Yo seguí mi vida normal, como si no hubiese pasado nada. Un día llego a mi casa después de un show, me acuesto a dormir y me despierta mi amigo para decirme que le levante a comer, que habían hecho guiso”. El músico le pidió que le diera unos minutos para “despabilarse”. Y de un momento a otro sintió que lo destaparon. “Eran como 20 policías”, relató.

“En una mano un teléfono y en la otra una pistola”, narró sobre la posición de los policías que le indicaron que se levantara y “mostrara la cara”.

“Yo estaba durmiendo con dos femeninas y había un par de amigos en la planta baja de la casa. Pasaron casi 100 días y volví a ver a todos”, mencionó.

Una vez que llegó al centro de detención escuchó los gritos de otros detenidos que serían sus próximos compañeros: “L-Gante, sabemos que estás acá”.

El músico estuvo en una celda individual, la número 4, desde la que firmaba todos los escritos que su entorno hacía públicos a través de las redes sociales.

“Estaba tranquilo, todos me hablaban bien. Estaba solo, me tenía que conseguir las cosas porque llegué y no tenía nada. Ni colchón. Con lo puesto. Menos mal que les dije que me vestía, sino iba en short”, continuó L-Gante en la entrevista que dio este viernes en el programa Crossover.

Y añadió: “Ahí habré pasado dos días medio precario. Después, me alcanzaron colchón, almohadas, frazadas. Me prestaron las cosas los detenidos que están ahí. Así que les mando saludos a todos: celda 1, 2 y 3, les deseo lo mejor, que se reformen en la sociedad”.

Sobre su estadía en la cárcel, dijo: “Me lo tomé bastante tranquilo, nunca me bajoneé”.

Y bromeó al asegurar que “el peor error” fue que le hayan dado un marcador con el que realizó todo tipo de dibujos y grafitis en la pared de la celda: “Estaba re limpia y ahora está escrachada”.

“Todos me decían que no lo podían creer, que me habían querido ir a ver, otro me dijo que había ido a mi casa y me había esperado cuatro horas un día y yo no lo salí. Yo ni estaba en mi casa ese día”, reveló sobre sus charlas con los demás detenidos..

“La policía me trataba bien -continuó-, tampoco te confían un buen trato porque no tienen que tener ese trato, pero también les dejé en claro que no se zarpen conmigo, en los momentos que me querían aplacar. ‘No se zarpen conmigo que estamos de onda acá'”, recordó.

Y concluyó: “No toda la gente está con una condena, o ya declarada culpable ahí. Tampoco tienen el derecho de tratarte mal. Estamos en proceso, todavía ninguno es culpable”.