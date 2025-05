Al ritmo del MVP, Oklahoma venció a Minnesota y manda en la final del Oeste

El básquet es uno de los deportes más lógicos del planeta. Cuando un equipo es superior en casi todas las líneas y por añadidura aparece una confianza fuera de lo normal, es muy difícil que ocurra alguna sorpresa. Y lo que todo parecía indicar, sucedió: Oklahoma City Thunder, el mejor equipo de la temporada regular, no tuvo inconvenientes ante Minnesota Timberwolves y le ganó 118 a 103 para ponerse 2-0 arriba en las Finales del Oeste.

Mucho tuvo que ver el flamante MVP de la temporada, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que dominó el tempo del partido a gusto y piacere. Por eso tampoco sorprendió que termine con 38 puntos (57% de campo) y sea la llave para terminar de quebrar a unos Wolves apagados en defensa.

Your 2024-25 NBA Most Valuable Player, Shai Gilgeous-Alexander ?? pic.twitter.com/DiHld5FKL2

Para dimensionar el momento de la estrella de OKC, este fue su quinto partido de playoffs al hilo marcando +30 puntos, siendo el único jugador en toda la historia de la franquicia en lograrlo. Indomable.

SHAI SHINES ON #KiaMVP CELEBRATION NIGHT!!



?? 38 PTS

?? 8 AST

?? 3 STL



Receives the Michael Jordan trophy and takes a 2-0 series lead in the West Finals ?? pic.twitter.com/v2NWeZMT5K