En una épica remontada, Indiana venció a NY Knicks y lidera la final del Este

Como en aquel juego de 1995 donde Reggie Miller se convirtió en el verdugo de los New York Knicks en el Madison Square Garden anotando 8 puntos en 9 segundos, este miércoles por la noche, Tyrese Haliburton evocó a la leyenda de los Indiana Pacers para imitarlo con un doble largo que sirvió para remontar una diferencia de más de 15 puntos en los 5 minutos finales y robarse el juego 1 de las Finales del Este.

Ese tiro que ahora da vueltas en todos los sitios de básquet del mundo, sirvió para empatar el juego en 125-125 y definir el partido en tiempo suplementario. El destino no quiso que fuera un triple, ya que el base pisó levemente la línea de tres puntos y todo quedó igualado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El festejo alocado de sus compañeros no fue nada a comparación de la señal del "choke" (ahogarse) que inmortalizó Reggie Miller en 1995 y que Haliburton imitó para sentenciar la remontada. Lo curioso, era que el mismo Miller estaba a un costado de la cancha comentando el duelo para la TNT y en la transmisión oficial no hizo otra cosa que reírse alocadamente. Nadie en todo el Madison Square Garden podía creer lo que estaba viendo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras forzar la prórroga, el equipo dirigido por Rick Carlisle aprovechó el desconcierto de los jugadores de Nueva York y logró quebrar a los Knicks para llevarse el partido por 138-135. Fue un golpe de escena en el primer juego de estas finales de la Conferencia Este y un guiño a los fanáticos de la NBA con varias similitudes de un duelo que tiene mucha historia.

/Inicio Código Embebido/

No way Tyrese Haliburton hit the Knicks with the Reggie Miller. This WILD ???? pic.twitter.com/IxMOs2hyeP

/Fin Código Embebido/

Lo impactante de todo esto, es que New York llegó a tener ventaja máxima de 17 puntos en el último cuarto y todavía ganaba por 119-105 con poco más de dos minutos por jugar.

El primer golpe apareció con una ráfaga triplera de Aaron Nesmith, marcando 6 triples en el último cuarto y 20 puntos en total que le permitieron recortar la desventaja a menos de 10 puntos. El alero aprovechó la relajación de los Knicks en defensa y apareció en un momento donde todo parecía encaminado para el festejo local.

/Inicio Código Embebido/

THE PACERS MOUNT an EPIC COMEBACK (again) to WIN GAME 1 of the ECF in OT ??



Down 17, 6:46 left in regulation.

Down 14, 2:40 left in regulation.

Down 9, 52 seconds left in regulation.

13 PTS in OT.



Aaron Nesmith with 6 3PM & Tyrese Haliburton with ANOTHER clutch shot ?? pic.twitter.com/NBWNhphPMl