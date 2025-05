Shai Gilgeous-Alexander es el nuevo MPV de la NBA

La NBA anunció este miércoles que el base canadiense de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander es el nuevo MVP de la liga.

El canadiense le ganó la pulseada a Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo y es el mejor jugador de la temporada en la liga de básquet más importante del mundo.

The 2024-25 Kia NBA Most Valuable Player is... Shai Gilgeous-Alexander! #NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/yGpv5eycSF

Shai promedió 32,7 puntos, por lo que fue el máximo anotador de la temporada regular. También promedió 5,0 rebotes, 6,4 asistencias y 1,7 recuperaciones.

Además, llevó a su equipo a tener un balance histórico de 68 victorias y tan solo 14 derrotas.

Por segunda temporada consecutiva, el base lideró la liga en anotación desde el tiro libre con 7,9 por partido, un aspecto de su juego que genera criticas ya que muchos fanáticos dicen que depende mucho de los tiros libres. Pero lo cierto es que el canadiense lidera la liga en puntos sin contar los tiros libres.

Shai se convirtió en el tercer jugador de Oklahoma City en conseguir el premio al MVP, luego de que lo hayan hecho Kevin Durant en 2014 y Russel Westbrook en 2017.

El hecho de que Shai se haya quedado con el premio MVP significa que es la séptima temporada seguida en la que un jugador no estadounidense se quede con el premio luego de que lo hayan logrado Joel Embid, Giannis en dos oportunidades y Jokic en tres.

Oklahoma sigue vivo en los playoffs, está jugando finales de conferencia ante Minnesota Timberwolves y este martes puso la serie 1-0 con una gran actuación del ahora si MVP.

Here’s to Shai and the ones who never stop climbing.#SGA2MVP | #KiaMVP pic.twitter.com/71iZZcqAZb