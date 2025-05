Oklahoma aplastó a Denver en el juego siete y avanzó a finales de conferencia

Oklahoma City Thunder aplastó a Denver Nuggets en el juego siete de las semifinales de la conferencia oeste y se metió a las finales de la misma donde enfrentará a Minnesota Timberwolves.

El equipo comandado desde el juego por el candidato a MVP Shai Gilgeous-Alexander venció a los de Nikola Jokic por 125-93 y jugará las finales de conferencia.

/Inicio Código Embebido/

Shai making tough shots look effortless ??



19 PTS I 6-9 FGM I 2 STL for the #KiaMVP finalist! pic.twitter.com/y3Prx34Itv