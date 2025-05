Luis Caputo, en Córdoba: "Todos podrán usar sus ahorros para lo que quieran"

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este viernes la Bolsa de Comercio de Córdoba tras los anuncios realizados en Casa Rosada para incentivar el uso de los dólares que los argentinos tienen guardados "bajo el colchón".

En un contexto de control monetario estricto, Caputo destacó que esta medida busca revertir décadas de informalidad económica, impulsada por un exceso de impuestos y regulaciones, y "devolverle la libertad financiera" a los ciudadanos.

"Estamos en un control monetario absoluto por decisión política, algo inédito. Llegamos a esto por un Estado que duplicó su gasto desde los años '90 y asumía que todos los argentinos eran delincuentes, lo que exacerbó la informalidad", afirmó Caputo.

Según el ministro, el sistema anterior, con regulaciones crecientes, no solo no aumentó la recaudación, sino que la redujo, afectando la vida cotidiana de los argentinos. "Queremos que la gente recupere la confianza en la política, que no es un negocio, sino un servicio público. La pasión de Milei facilita nuestro trabajo y lo vemos en resultados de otros ministerios, como la eliminación de piquetes que impulsó Patricia Bullrich", añadió.

El nuevo régimen permite a los argentinos usar sus ahorros libremente, con un umbral de $50 millones mensuales por persona sin fiscalización de ARCA (ex AFIP).

"Todos van a poder usar sus ahorros para lo que quieran. Para el umbral de $50 millones por mes por persona, pueden consumir lo que quieran, por la sencilla razón de que ARCA (exAFIP) no tendrá esa información. Así de simple. Cualquiera puede gastar y consumir lo que quiera", aseveró Caputo ante los asistentes.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

A partir del 1 de junio, quienes se sumen al régimen de ganancias simplificadas podrán comprar bienes registrables sin control patrimonial y en 2026 se regularizarán los impuestos según facturas y gastos deducibles. "Si los fondos son lícitos, no hay problema. El Banco Central y la UIF se enfocarán en casos específicos, no en los ciudadanos comunes", aclaró Caputo, desmintiendo críticas que tildan al país de "paraíso para terroristas".

"El BCRA velará por la estabilidad financiera y la UIF investigará a quienes deba investigar, no a los argentinos que nada tienen que ver con algo ilícito", indicó el ministro de Economía este viernes.

Además, anticipó una ley para elevar el umbral de la ley penal tributaria y reducir plazos de prescripción, protegiendo a los ciudadanos ante posibles cambios de gobierno. "Si viene mañana otro gobierno, lo ideal primero es votar bien. Pero para proteger a la gente en una situación así, enviaremos un proyecto para elevar el umbral de la ley penal tributaria y reducir el plazo de prescripción".

Caputo destacó el éxito del plan económico del gobierno de Javier Milei: "La inflación bajó, la economía creció tras el ajuste del gasto, los salarios se recuperan y sacamos a más de 10 millones de argentinos de la pobreza".

Subrayó que la política económica del kirchnerismo "no funcionó en 20 años" y que Argentina pasó de ser "el país peor visto" a uno atractivo para inversiones, con empresarios que "hicieron un clic" y apuestan por el país. "Si crecemos entre el 6% y el 8% anual, le devolveremos al sector privado entre 420.000 y 550.000 millones de dólares", proyectó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el tipo de cambio tras la eliminación del cepo cambiario, el ministro Caputo aseguró que el dólar "dejará de ser un problema" gracias al superávit primario y la no emisión de pesos desde hace más de un año. "El peso será una moneda fuerte. El tipo de cambio actual refleja el orden macroeconómico", afirmó, destacando la entrada de dólares por financiamiento externo.

En relación con el conflicto en Tierra del Fuego por la baja de aranceles a la importación de celulares, Caputo defendió la medida. "No justifica las protestas. Bajamos impuestos y les dimos beneficios para exportar al continente. Ahora todos compraremos electrónicos más baratos".

También mencionó negociaciones con Estados Unidos y que los bienes de capital cayeron al 6%, aunque reconoció una "deuda" con el campo por las retenciones. "Me encantaría eliminarlas hoy, pero pido paciencia. Las provincias deben sumarse bajando Ingresos Brutos, el impuesto más distorsivo", instó.

"Me encantaría sacar las retenciones o los impuestos al débito y al crédito hoy, pero les pido paciencia. Es importante que las provincias se sumen a esto, porque el impuesto más distorsivo hoy es Ingresos Brutos. Ojalá las provincias aprovechen para bajar impuestos al sector privado para ser más competitivos para producir mejores bienes a mejores precios", dijo Caputo durante su discurso.

Sobre la reforma tributaria, Caputo abogó por un esquema simplificado con seis impuestos principales y competencia impositiva entre provincias para beneficiar al sector privado. "Para eso, hay que tener un Estado eficiente y lo más chico posible. También es necesaria más competencia. Hay provincias que están muy cómodas, producen poco y nada y nombran cada vez más empleados públicos. Hay que generar competencia impositiva en materia de IVA en las provincias", agregó el funcionario.

Respecto al Mercosur, señaló que "no funciona bien" y propuso mayor flexibilidad para acuerdos bilaterales, como el que se negocia con Estados Unidos, aunque reconoció resistencias de Brasil.

"(El Mercosur) No ha funcionado muy bien. No hay que romperlo, pero hay que tener más flexibilidad para que cada país haga el acuerdo que más le convenga. No podemos condenar a los ciudadanos a un acuerdo que se firmó hace muchos años. Un caso, por ejemplo, es el acuerdo que ya estamos haciendo con Estados Unidos. El socio más duro hoy es Brasil. De a poco, estamos entendiendo que hay que ayornar el Mercosur", sostuvo el ministro de Economía en la Bolsa de Comercio.

Finalmente, Caputo se mostró optimista de cara al futuro del país. "No tengo dudas que, en 2026, Argentina estará con cifras de inflación al nivel del resto de los países del mundo, nos vamos a sorprender con los números de inflación en los próximos meses", aseguró.

"Las condiciones están dadas para que Argentina sea el país que más crezca en los próximos 30 años", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El discurso del ministro de Economía tuvo lugar en el Salón Auditorio Juan Bautista Alberdi, en formato desayuno, con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Bolsa.

La jornada contó con la asistencia de más de 300 personas, entre ellas destacadas autoridades y referentes del ámbito político, como Gabriel Bornoroni, Soledad Carrizo, Laura Rodríguez Machado, Belén Avico, Alejandra Torres, Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Rodrigo de Loredo y Gabriela Brouwer de Koning.

La jornada incluyó, además, un panel de análisis económico a cargo de Guido Sandleris, presidente de la Fundación ECOSUR, expresidente del Banco Central y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

Los Ciclos de Coyuntura constituyen un espacio de reflexión que reúne a representantes del sector público y privado para debatir sobre los principales desafíos económicos del país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/