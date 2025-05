César Litvin calificó las medidas del Gobierno de "disruptivas"

César Litvin, tributarista, analizó las recientes medidas del Gobierno en materia fiscal. Según Litvin, estas son "muy disruptivas" ya que eliminan información que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) usa para detectar inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes.

El tributarista señaló a Cadena 3 que el objetivo del Gobierno es "centrarse en los contribuyentes más importantes" y desestimar a los pequeños contribuyentes que no aportan significativamente a la recaudación.

Litvin mencionó que la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene capacidad para analizar menos del 1% de la información que recibe. "Tener un cúmulo de información que no se puede procesar ni analizar no le sirve a nadie", sostuvo. Por ello, consideró que se debe apuntar a lo que es relevante para la recaudación.

Sobre las cifras que el Gobierno ha establecido para la declaración de montos, Litvin opinó que son adecuadas. "El objetivo de todo este plan es ir hacia la recaudación relevante", afirmó. También destacó que la tendencia mundial se enfoca en tener pocos datos y que gran parte de la información ya está en manos de la administración recaudadora.

En cuanto al rol de los contadores en el nuevo esquema, Litvin explicó que, aunque su trabajo cambiará, seguirán siendo necesarios para el asesoramiento.

Respecto a la posibilidad de que estas medidas faciliten el lavado de dinero, Litvin aseguró que la UIF mantiene todas sus facultades para investigar. "No me da miedo porque siguen intactas todas las facultades que tiene", aclaró.

Litvin también se refirió a los montos que se pueden depositar sin que el banco pregunte. "Creo que son 50 millones", mencionó, enfatizando que el objetivo es dejar de lado la información no relevante en términos recaudatorios.

Finalmente, subrayó que estas reformas no implican una moratoria ni un perdón fiscal. "No es blanqueo, no es nada", concluyó.