Alpine estaría interesado en "Checo" Pérez: ¿peligra el futuro de Colapinto?

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez habría recibido una propuesta de la escudería francesa Alpine, donde compite el argentino Franco Colapinto.

Según informaron distintas fuentes en Europa, el mánager de Pérez, Julián Jakobi, tendría una oferta formal sobre la mesa del equipo, lo cual representa un interés significativo de Alpine por el experimentado piloto.

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, hizo esfuerzos importantes para facilitar la llegada de Colapinto, lo que sugiere un enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos. Sin embargo, se destaca que el dinero es un factor crucial en la Fórmula 1, y Pérez, con el respaldo del millonario Carlos Slim, podría ser un atractivo financiamiento, debido a su capacidad de atraer patrocinios.

A pesar de la posible llegada de Pérez, no se anticipa que esta situación complique la carrera de Colapinto, quien representa una apuesta valiosa para Briatore. En este contexto, el francés Pierre Gasly podría ser quien quede fuera del equipo, dado que su desempeño recientemente no ha sido el deseado y seguramente recibirá propuestas de otros equipos.

A pesar de las negociaciones, aún no hay información oficial acerca de la oferta de Alpine, y Pérez también se encuentra en conversaciones con Cadillac, una nueva escudería que se integrará a la Fórmula 1 en la próxima temporada. Esta es una oportunidad importante para el piloto, quien a los 35 años busca reenfocar su carrera tras no haber renovado contrato con Red Bull debido a resultados no satisfactorios en la temporada anterior.

Un factor motivador adicional para Pérez es que la Fórmula 1 ha renovado su contrato con el Gran Premio de México, lo que asegura que la competencia se mantenga en el país al menos hasta el año 2028, un compromiso que refuerza su deseo de mantenerse en el máximo circuito del automovilismo.

