Napoli, campeón por cuarta vez en su historia: locura napolitana en las calles

ROMA (AP) — Los futbolistas que Antonio Conte anhelaba más que a nadie sellaron el segundo título en tres años que el Napoli se lleva en la Serie A.

Scott McTominay brilló con una acrobática chilena justo antes del descanso, mientras que Romelu Lukaku amplió la ventaja con una espectacular jugada individual a los 51 minutos, asegurando así una victoria 2-0 en casa contra el Cagliari el pasado viernes.

Con este triunfo, Conte se convierte en el primer entrenador en conquistar el campeonato italiano con tres clubes diferentes.

