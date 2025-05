Cómo Milei arma la nueva "fuerza del cielo"

Por Sergio Suppo

Javier Milei, el presidente libertario que llegó al poder en medio de una democracia hastiada de la "casta", comienza a trazar un camino que, por necesidad más que por elección, lo asemeja a una figura histórica tan icónica como polémica: Juan Domingo Perón.

No, Milei no dio un golpe militar ni forma parte de una dictadura, como lo fue Perón en 1943. Sin embargo, al igual que el líder justicialista en 1945, Milei enfrenta el desafío de construir un movimiento político desde el poder, en un contexto de fragilidad estructural y con la urgencia de consolidar su proyecto para llevar adelante las reformas que promete.

Perón, desde su rol de secretario de Trabajo y vicepresidente en la dictadura del '43, tejió una coalición heterogénea que amalgamó fragmentos del radicalismo, conservadores del interior, sindicalistas anarquistas y socialistas, bajo una única condición: la incondicionalidad a su liderazgo. Así nació el peronismo, un movimiento vertical que marcó la historia argentina.

Milei, en cambio, llegó a la presidencia sin un partido político consolidado, con un armado legal precario y un equipo reducido, sin experiencia política, pero con el respaldo de un electorado harto de la clase política tradicional. Ese rechazo a la "casta" fue su principal activo, pero ahora, en una nueva etapa, necesita construir una estructura política sólida para sostener su gestión y sus ambiciones reformistas.

La comparación no es casual. Al igual que Perón, Milei busca armar un movimiento con pedazos dispersos de otros espacios políticos. Está convocando a fragmentos del PRO -ya sin Mauricio Macri como figura central-, a radicales a quienes alguna vez cuestionó duramente, y hasta a figuras como Daniel Scioli, con un pasado en el menemismo y el kirchnerismo.

La consigna es clara: tabula rasa. Como en la antigua Roma, Milei ofrece una "tablilla en blanco" donde no se preguntará de dónde vienen los nuevos aliados, siempre que acepten una sola condición: la lealtad absoluta a su liderazgo. En un país donde la provincia de Buenos Aires requiere una maquinaria electoral robusta, esta estrategia es clave para llenar los casilleros vacíos de La Libertad Avanza.

El desafío de Milei no es menor. Sin un Congreso favorable, sus reformas -tributaria, laboral, previsional- corren el riesgo de quedar en la nada, frenadas por fallos judiciales o por la falta de apoyo legislativo.

Los decretos, por urgentes que sean, no bastan; se caen en la Justicia o no logran sostenerse en el tiempo. Por eso, la construcción de un partido político no es un capricho, sino una necesidad vital para su proyecto. Y en este camino, Milei parece apostar por un escenario polarizado: La Libertad Avanza versus el kirchnerismo, con poco o nada en el medio. Su reciente 30% en una elección menor, aunque no definitoria, le despejó la cancha para negociar aliados sin intermediarios como Macri, especialmente en Buenos Aires, donde necesita músculo político.

La apuesta de Milei es arriesgada pero no descabellada. La economía, el eje de su gestión, será el termómetro de su éxito en las elecciones de octubre. Si una parte significativa de la sociedad percibe que el rumbo económico es el correcto, su movimiento podría consolidarse como la alternativa al peronismo kirchnerista, relegando al resto de las fuerzas políticas a un rol testimonial.

Como Perón en su momento, Milei busca un movimiento vertical, donde las decisiones fluyan desde el líder hacia abajo, sin discusiones internas que entorpezcan su agenda en el Congreso.

¿Es Milei un Perón del siglo XXI? No en ideología, pero sí en estrategia. Como Perón, entiende que el poder no se sostiene solo con carisma o legitimidad electoral; requiere estructura, aliados y, sobre todo, claridad en el objetivo. En un país dividido, Milei juega sus cartas para que la elección sea clara: o con él o contra él.