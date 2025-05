Perla Suez: "La literatura es un camino de conocimiento"

En el marco del ciclo La Argentina, la reconocida novelista cordobesa Perla Suez compartió una profunda reflexión sobre su última obra, La Entrega, y su relación con la literatura, la memoria y los temas oscuros que atraviesan la realidad.

En una conversación con Sergio Suppo, la autora habló de su proceso creativo, la trata de personas como eje de su nueva novela y su conexión con Entre Ríos, el escenario que marcó su infancia y su escritura.

A pocos días de presentar La Entrega en Córdoba, Suez anticipa un encuentro con lectores que promete emociones, sorpresas y un diálogo profundo sobre la condición humana.

Un relato que nace del dolor y el azar

La Entrega, la más reciente novela de Perla Suez, aborda la cruda realidad de la trata de personas a través de la historia de Evelyn, una niña de 14 años en Villaguay, Entre Ríos.

La autora confesó que la novela nació de una imagen poderosa: "Vi a una niña escapando en un matorral, en un día de calor a la hora de la siesta. Se escuchó un tiro, vi a un tipo que custodiaba una casa y una ventana de baño abierta".

Ese instante, combinado con el nombre "Evelyn" –que surgió al azar al escuchar a una mujer en la calle–, dio inicio a una historia que aborda uno de los temas más oscuros y complejos de la sociedad actual.

Suez explicó que su escritura surge de una necesidad visceral: "Escribo por necesidad, por gusto, pero también por sufrimiento". La trata de personas, un flagelo que resuena en casos como los de Loan en Corrientes o Lian en Córdoba, es para ella una forma de acercarse a la complejidad humana.

"La violencia, la impotencia de no poder entender por qué pasan estas cosas, me lleva a escribir para intentar comprender", afirmó. La autora no busca respuestas definitivas, sino abrir un diálogo con los lectores, quienes, según cuenta, han llevado la novela más allá de sus propias expectativas. "Me asombra la cantidad de gente que ya la leyó y va mucho más allá de lo que yo imaginé. Conjeturan sobre el futuro de los personajes, y eso es fantástico", señaló.

Un proceso lento y minucioso

Con una trayectoria que incluye una aclamada trilogía sobre Entre Ríos y numerosos títulos de literatura infantil y para adultos, Suez reveló que La Entrega le llevó casi cuatro años de trabajo. Su método es disciplinado: todas las mañanas, de lunes a viernes, se sienta a escribir, comenzando a mano para luego pasar a la computadora. "Soy muy lenta.

Trabajo con austeridad, puliendo las palabras para que el lector tenga lo necesario y pueda interpretar", explicó, destacando su afinidad con el minimalismo literario.

La novela no sigue un desarrollo lineal. Suez confesó que comenzó escribiendo la segunda parte y luego reorganizó la estructura, influenciada por su experiencia en el cine. "Vengo del cine, y eso se nota en cómo construyo las imágenes", admitió. Los personajes, además, tienen vida propia: "A veces me llevan por caminos que no había planificado. No puedo hacer que una madre sea santa si no lo es, o que un padre débil de pronto sea fuerte. La historia manda".

Entre Ríos: un paisaje de la memoria

La elección de Villaguay como escenario no es casual. Suez, nacida en Córdoba pero criada en la Mesopotamia entrerriana, regresa una y otra vez a los paisajes de su infancia. "Es donde amasaba tortitas de barro, juntaba bichitos de luz", recordó con nostalgia.

Sin embargo, aclaró que su escritura no busca recrear un pasado idílico, sino proyectar esos recuerdos hacia el presente. "La memoria no está en el pasado tal cual fue. La actualidad me empuja a encontrar un lenguaje de hoy, que hable de lo que nos preocupa ahora, como la violencia", afirmó.

Este vínculo con Entre Ríos, presente también en su trilogía anterior, no es solo geográfico, sino emocional. Las voces, los mates, las risas y los colores de la región impregnan su narrativa, aunque el mundo que describe ya no es el mismo. "Voy allá y no es lo mismo. El mundo cambió, pero esas voces me siguen acompañando", confesó.

Un fotolibro que invierte el camino creativo

Además de La Entrega, Suez sorprendió al revelar un proyecto paralelo: un fotolibro basado en las dos mil fotografías analógicas que tomó hace más de 40 años durante un viaje por Chile, Perú, Europa y Praga. Digitalizadas recientemente, estas imágenes la han llevado a un ejercicio inverso al de su escritura habitual: "Siempre busqué la imagen a través de la palabra. Ahora busco la palabra a partir de la imagen".

El proyecto, aún en desarrollo, combina fotografías con frases, caligramas y textos de autores como Herta Müller o Leonard Cohen, en un intento de romper con la narrativa tradicional de los libros de fotografía. "No quiero que sea solo un libro de fotos. Quiero que el texto conmueva, que diga algo distinto", explicó.

Una invitación a los lectores cordobeses

Suez presentará La Entrega el jueves 5 de junio a las 17:30 en el auditorio del Palacio Evita (ex Palacio Ferreyra), en la Plaza de España de Córdoba. La entrada es libre y contará con la participación de la escritora Eugenia Almeida, el poeta Leandro Calle y la coordinación de Nora Pochomovsky, además de un recital del conjunto de Coco y un brindis. "Es un lugar hermosísimo, una gran oportunidad para compartir con los lectores", invitó la autora.

Entrevista de Sergio Suppo.