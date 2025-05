El presidente de la UIA destacó la "vocación industrial" que hay en la provincia

En su primera visita oficial como presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini arribó a Santa Fe con un mensaje claro: es urgente una agenda de reindustrialización para Argentina que priorice la competitividad, la infraestructura y la articulación productiva entre las regiones y el Estado.

El encuentro, realizado con autoridades provinciales y referentes del sector, fue parte de una serie de reuniones que la UIA proyecta en el interior del país para conocer de primera mano la situación del aparato productivo. Santa Fe, con su matriz diversificada y fuerte tradición industrial, fue la primera escala elegida.

Rappallini destacó que “la provincia es clave para el sistema productivo nacional, no solo por su peso en la agroindustria, sino también por sectores como la metalmecánica, que sostienen el empleo y la innovación en la región”.

En ese sentido, remarcó que el desarrollo industrial requiere condiciones estructurales que hoy no están garantizadas: “Hay que discutir en serio la cuestión impositiva, laboral, logística, los costos portuarios, y la necesidad de invertir en ciencia, tecnología y formación técnica”.

La agenda que impulsa el dirigente empresarial busca reconstruir capacidades industriales tras años de retroceso en el sector. La UIA plantea que la reindustrialización no solo es una meta económica, sino una condición para el desarrollo federal del país, el arraigo territorial y la generación de empleo formal.

Durante el encuentro en Santa Fe, Rappallini mantuvo diálogo con empresarios locales y referentes de cámaras industriales, además de funcionarios provinciales. Aunque el foco estuvo puesto en las condiciones locales, la preocupación común es nacional: las políticas macroeconómicas y fiscales continúan siendo un obstáculo para la producción, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

“La industria no puede crecer si no hay previsibilidad, si no se promueve la inversión y si seguimos penalizando la producción con impuestos distorsivos”, sostuvo Rappallini, quien insistió en que el rol del Estado debe ser el de facilitar, no obstaculizar, el desarrollo productivo.

Por su parte, Puccini agradeció la visita y destacó que “Santa Fe es una de las primeras provincias del interior del país en donde la UIA va a recolectar, a escuchar y a conocer las agendas de trabajo”.

Respecto a la reunión, el ministro explicó que “repasamos los temas importantes de la provincia de Santa Fe y qué políticas estamos llevando adelante. Cuando apenas arrancamos la gestión, nos unimos en defensa de la industria, cuando el Gobierno nacional pretendía, con lo que se conoció como la ‘ley ómnibus’, un intento de ponerle retenciones a las exportaciones industriales. A partir de allí, hemos llevado adelante un trabajo para mejorar la competitividad de nuestras empresas, de nuestras pymes”.

En la oportunidad, también estuvieron presentes los ministros de Economía, Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Roald Báscolo; el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccari; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el presidente de Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín; entre otras autoridades provinciales y de la UIA.