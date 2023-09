Habló Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez: "Nadie la va a amar como yo"

Fátima Florez se separó de Norberto Marcos, con quien mantuvo 22 años de relación, y decidió acercarse a Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, con quien se confirmó que existe un noviazgo.

Marcos, una de las palabras más buscadas en estos días, decidió romper el silencio en A la tarde (América) cuando fue abordado por el periodista Matías Vázquez en la vía pública.

"Estoy superando la situación, la vida continúa. Fátima es una persona grande, sabe lo que hace. Todo lo que hizo en su vida fue a conciencia”, indicó.

"La cuidé mucho o tal vez demasiado. El amor se terminó, ¿qué le voy a hacer? No hay nada más que hablar. Yo sigo enamorado. Ella sabe lo que hace, es una persona grande. Fueron más de 20 años juntos, pero ella decidió tomar otro rumbo", añadió.

"No sé qué es lo que más me dolió. Me dolió todo. No me gustaron las formas en las que se hicieron las cosas, yo sigo llorando por ella, quiero que tenga la mejor de las suertes y siga triunfando. Nadie la va a amar como yo”, cerró.