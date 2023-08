Fátima Florez habló de la "química" que tiene con Javier Milei

Fátima Florez y Javier Milei son los dos nombres más nombrados en todos los medios y portales del país. Por primera vez, la imitadora contó detalles sobre la relación y aclaró la polémica con su expareja.

La humorista, en diálogo con “El Diario de Mariana” en canal América, comentó el momento que vive y se mostró feliz frente a la cámara.

“Estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo y muy feliz. No tengo mucho más para decir”, afirmó.

Consultada por posibles inconvenientes legales con su expareja, la artista dijo: “No es cierto. No hay juicio de por medio. Fuimos una familia hermosa. Está el sentimiento y somos dos buenas personas y nunca podría pasar eso”.

Mariana Fabbiani le consultó la sobre posibilidad de imitar a la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y si no era “fuerte” que lo hiciera en campaña, a lo que respondió: “¿Por qué 'fuerte', si Fátima siempre me imitó? No va a ser la primera vez”, respondió la actriz, haciendo la voz y los gestos de la exministra de Seguridad. “¿Por qué no podría hacerlo ahora?”, añadió.

En en panel de Fabbiani, estaba Ceferino Reato, quien cuestionó las condiciones para que la actriz realice el personaje, a lo que Florez respondió: “Soy una actriz y una comediante que hace años que hago personajes. ¿Por qué tendría que dejar de hacerlo ahora o estar condicionada?”.

A lo que agregó, con tono jocoso: “¡Viva la libertad, carajo!”, haciendo alusión al slogan del candidato de La Libertad Avanza.

Consultada nuevamente por el aspecto amoroso de la relación con Javier Milei, Fátima aclaró: “No quiero decir nada. Estamos muy bien y, cuando uno está bien, se refleja en la cara. Y está bueno decirlo”.

También la actriz de las mil caras agregó: “Nosotros, puertas adentro, no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo. Para eso, hay otra gente”.

“Es encontrarse con una persona y cada vez nos sorprendemos más de la química que tenemos. Somos muy felices. No tengo mucho más para decir”, resaltó.

"El destino nos tenía preparado algo muy lindo a los dos y damos gracias de habernos encontrado. Nos sentimos muy gratificados de que esto suceda”, afirmó la actriz y, para cerrar, la conductora le consultó si había practicado el sexo tántrico con su pareja, a lo que sólo respondió: “Todavía tengo mucho más para conocer”.

Primera dama

Fátima Florez afirmó que le parece "una tilinguería" referirse al hecho de poder ser primera dama, si su pareja es elegido presidente.

Sobre las chances de que Milei gane las elecciones presidenciales, Fátima reveló que no pensó en la posibilidad de convertirse en primera dama.

"Obviamente que sé que viene muy bien él, que está muy bien posicionado, pero no. No se me ocurrió", reveló.

La humorista fue contundente y aseguró que le desagrada el puesto de primera dama.

"No se me ocurre a mí pensar en eso de primeras damas. Entre nosotros, me parece un poco una tilinguería. De verdad", confesó.