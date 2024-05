Adrián Simioni

Hoy, en nuestro desayuno, reflexionaremos juntos sobre algo que quizás nunca hayamos considerado: ¿Qué tiene que ver el amor con el trabajo? Hoy es un día especial, se celebra tanto el Día Internacional del Trabajo como el Día Internacional del Amor. A primera vista puede parecer una coincidencia casual de fechas, pero yo creo que ambos conceptos están ligados.

Por supuesto, no podemos ignorar los aspectos conflictivos y tumultuosos que a menudo surgen en nuestro lugar de trabajo. Pero si profundizamos más allá de estas dificultades superficiales, encontramos una conexión profunda entre amor y trabajo. Cuando trabajamos, estamos contribuyendo al bienestar de los demás. Ya sea fabricando un auto o construyendo una casa para alguien más; educando a nuestros hijos o incluso haciendo algo tan simple como una tuerca metálica que alguien necesitará algún día.

Nuestro trabajo es una forma tangible de intercambio social. Un intercambio pacífico donde ofrecemos algo valioso a cambio de otra cosa valiosa. Y esto me lleva al corazón mismo del amor: ¿no es también el amor un tipo de intercambio? En su forma más romántica y también en sus manifestaciones cotidianas.

Pero la relación entre amor y trabajo no termina ahí. Nuestro lugar de trabajo es también donde forjamos lazos significativos con nuestros compañeros; esos momentos compartidos pueden convertirse en amistades duraderas. He tenido la suerte personalmente de trabajar en lugares donde he ganado no solo dinero sino también amigos verdaderos. Y aunque la amistad no puede medirse en términos monetarios, su valor en nuestras vidas es incalculable.

Finalmente, el trabajo también es una forma de amor propio. Nos permite sentir orgullo por un trabajo bien hecho, aumenta nuestra autoestima y nos ayuda a reconocer que lo que hacemos tiene importancia tanto para nosotros como para los demás. Nuestro lugar de trabajo es un espacio vital donde podemos mejorar y cambiar nuestro mundo, incluso si a veces no nos damos cuenta.

Por lo tanto, este 1 de mayo quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo el amor y el trabajo están más entrelazados de lo que podríamos pensar inicialmente. Son dos caras de la misma moneda; ambos requieren dedicación, compromiso y una generosidad hacia los demás. Ambos son formas fundamentales en las que contribuimos al mundo y nos mejoramos a nosotros mismos.

Así que celebremos hoy no solo nuestro trabajo sino también todo el amor que ponemos en él. Y recordemos siempre cobrar nuestro salario no solo en dinero sino también en amistades duraderas y satisfacción personal.