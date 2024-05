El día que Di Zeo se transformó en Copperfield

Juan Federico

David Copperfield es un ilusionista estadounidense que debe su fama mundial a sus trucos para hacer "desaparecer" todo tipo de objetos: desde la Estatua de la Libertad hasta un avión, mientras promete que este año lo hará con la mismísima luna.

Este martes en la autopista Córdoba-Rosario, el barra brava Rafael Di Zeo, que ostenta una extraña fama como jefe de La Doce, la poderosa organización que manda en la tribuna de Boca Juniors, hizo "la gran Copperfield": en medio de un megaoperativo en el que acababan de encontrar cuatro armas de fuego en los colectivos de su barra, Di Zeo desapareció.

El relato oficial indica que minutos antes del mediodía, la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional detuvieron a la altura de Toledo un convoy de siete colectivos que viajaban desde Buenos Aires hasta el Estadio Kempes llevando barras de Boca. En los dos primeros iban Mauro Martín, otro de los jefes de La Doce, junto a su grupo de mayor confianza. Luego de la requisa de las unidades, se les permitió seguir viaje.

Fue entonces que comenzó la requisa a los cinco colectivos restantes. Se trataba del grupo que responde a Di Zeo, quien aparentemente también iba en una de las unidades, según contaría luego el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

"Di Zeo estaba en uno de los colectivos, de los cinco que venían", comentó el ministro ante los micrófonos de Cadena 3. "Este último, en realidad, fue el segundo que se requisó. Es un operativo Interfuerza que hacemos con Gendarmería y conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación", añadió.

El video de la requisa de los gendarmes fue impactante. Encontraron cuatro armas de fuego -tres pistolas y un revólver, además de varias municiones- escondidas. Una estaba dentro del conducto del aire acondicionado, otra dentro de una media camuflada en un asiento, la tercera en el piso y la cuarta envuelta en papel lumínico.

Noticias Así camuflaron las armas en los colectivos los hinchas de Boca camino a Córdoba Video

Hay dos puntos que llaman la atención: lo minucioso que fueron los agentes para revisar los ómnibus, incluso desmontando los equipos de aire acondicionados; y el hecho de que estos barras, definidos por los que conocen de sobra estos submundos como verdaderos "gerentes" de La Doce, hayan llevado las armas en un ómnibus que era muy posible que fuera requisado.

Lo concreto es que todo se puso más tenso desde el momento del hallazgo de las armas. Los policías reunieron a los barras -la mayoría de la zona de Lomas de Zamora- que ya habían descendidos y comenzaron a buscar explicaciones. Dos de ellos admitieron que habían traído una pistola cada uno. Pero nadie más quiso hacerse cargo de las dos restantes.

En ese momento, ocurrió lo que pocos imaginaban que podía pasar. La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, que tiene jurisdicción sobre la zona de Toledo, ordenó que todos los barras fueran conducidos hacia su fiscalía, para acusarlos por las armas.

Sin embargo, no fueron todos. A los colectivos regresaron 59 de los 60 barras. Faltaba uno: Di Zeo. El ministro Quinteros indicó que creían que se había ido en un vehículo particular que lo levantó en la autopista.

Para que quede claro: se frenaron los colectivos, los barras fueron obligados a descender, se requisaron las unidades y cuando se encontraron las cuatro armas de fuego, los encargados del operativo descubrieron que el principal líder de La Doce se había ido.

Los 59 barras restantes fueron conducidos a la unidad judicial de Río Segundo donde en un trámite exprés, que no suele ser usual cuando se secuestran armas de fuego, todos fueron fichados e imputados por tenencia de arma de fuego en el marco de la ley del deporte. A diferencia de los trámites habituales por cualquier sospecha de delito, no quedaron detenidos a la espera de la planilla prontuarial, sino que siguieron arriba del ómnibus, pero ya no en dirección al Estadio Kempes sino de vuelta a Buenos Aires.

Desde la Nación se informó que todos iban a ser incorporados al programa Tribuna Segura, por lo que se les iba a aplicar el derecho de admisión para evitar que ingresaran en cualquier cancha argentina.

Poco antes de las 17, tanto el Ministerio de Seguridad de Córdoba como la ministra nacional Patricia Bullrich comenzaron a divulgar partes de prensa sobre el operativo, en lo que se indicaba que Di Zeo también había sido "detenido". "A raíz de este hecho, se procede a la detención de 60 personas que ocupaban dicho vehículo, dando intervención a la Fiscalía de Río Segundo a cargo de Patricia Baulies. Cabe aclarar que dentro de este grupo de personas se encontraba Rafael Di Zeo", se lee en el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de Córdoba.

Minutos después, al ser entrevistado por Cadena 3, el ministro Quinteros tuvo que aclarar que ningún barra había sido detenido, si no que sólo se los había demorado y fue entonces que contó que Di Zeo ni siquiera había sido trasladado a la fiscalía porque había desaparecido en medio del operativo en la autopista.

Pero alertó que igual le corría el mismo delito que al resto ya que los jefes policiales lo habían identificado como la primera persona que se había bajado del ómnibus.

Nadie supo precisar desde entonces dónde estaba Di Zeo. Si había continuado viaje hacia el Kempes o si había cambiado de rumbo. Paradero desconocido. Pese a esto, no hubo operativo cerrojo ni orden de búsqueda. La fiscalía tampoco lo declaró como prófugo o valoró que pudo entorpecer el operativo, lo que es causal de una prisión preventiva.

Por lo general, en la provincia de Córdoba, cualquier persona que es detenida con un arma de fuego o por alguna sospecha de otro delito pasa al menos una noche tras las rejas, mientras se aguarda la planilla prontuarial.

Fueron los casos, por ejemplo, de Maximiliano Tejerina, el joven sin antecedentes y con parálisis cerebral, que fue acusado de manera errónea de integrar una banda de motochoros, o el de César Moreno, el hombre esquizofrénico que fue capturado en septiembre último por generar disturbios en un bar y que terminó preso en Bouwer y torturado hasta morir según entiende la investigación de una fiscalía.

No obstante, en la fiscalía de Río Segundo todo fue exprés. Casi sin bajarse del ómnibus, los barras de Boca fueron notificados de la imputación por las armas encontradas en los colectivos y de inmediato el dispositivo de seguridad ordenó que regresaran a Buenos Aires en la misma unidad, que fue custodiada en el trayecto.

Este miércoles, el abogado de Di Zeo, Diego Storto, aseguró a Cadena 3 que Di Zeo "no se escapó" sino que se fue en medio del operativo por un problema familiar que lo obligó a regresar en ese momento a Buenos Aires. Admitió que el barra viajaba en uno de los colectivos e indicó que ahora está a disposición de la Justicia, en su casa.

El letrado subrayó que nadie lo salió a perseguir cuando se marchó en medio del control.

El defensor adelantó que cuatro barras se harían cargo de las armas halladas, que jurídicamente la figura de tenencia de arma de fuego para los 60 acusados en "inviable, ya que no existe la tenencia compartida", y que ahora van a buscar que se caiga la imputación contra Di Zeo para lograr, de manera paralela, bajar el derecho de admisión que le acaban de aplicar.