Un hombre murió tras presunto robo y choque: "Salió a buscar para comer"

En una tarde que típica de feriado en Rosario, un hecho violento sacudió la tranquilidad de la zona norte de la ciudad.

Poco antes de las 14, desde la intersección de Bv. Rondeau y Matheu, un llamado alertó sobre un robo perpetrado por un individuo a bordo de una motocicleta. El sospechoso sustrajo un celular y emprendió una huida hacia el oeste por la calle Matheu, se afirma en el parte policial preliminar.

Sin embargo, la situación tomó un giro trágico minutos más tarde, cuando se reportó un siniestro en la intersección de Matheu y Zelaya.

El choque involucró a la motocicleta conducida por el presunto ladrón y una pick up, resultando en el fallecimiento del conductor de la moto, identificado como Nahuel, quien se confirmó era el mismo individuo señalado como perpetrador del robo minutos antes.

La viuda de Nahuel, identificada como Rosalía, compartió su testimonio con el móvil de Cadena 3 Rosario. "No sabemos si fue un justiciero, lo chocaron o chocó él porque la moto no tenía freno", lamentó. "Siempre venía fuerte", agregó.

"Estaba respirando y recién me vinieron a tapar. Estaba sin tapar ni nada. Estaba en el descubierto", lamentó.

Sobre las versiones de hurto, consideró: "Somos de (barrio) La Cerámica, salió a buscar para comer. No sé, me dijeron los policías, pero no sabemos nosotros, porque también viene a comprar comida acá en la avenida, siempre veníamos a comprar sanguches, siempre al mismo lugar".

Informa de Agostina Meneghetti.