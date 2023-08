La reacción del ex de Fátima Florez al enterarse del romance con Milei

Fátima Florez y Javier Milei blanquearon su romance y sorprendieron al público, pero también al ex de la humorista que no estaba al tanto sobre este romance y se angustió mucho porque no descartaba una reconciliación con quien fuera su mujer durante 22 años.

Según aseguraron en Socios del Espectáculo, Norberto Marcos, ex pareja de Fátima Florez y también productor de sus espectáculos, se habría enterado por la prensa de la relación de su ex con el candidato presidencial por La Libertad Avanza.

“Me cuentan que se fue a hacer chequeos médicos. Me dicen que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”, contó la periodista Paula Varela.

“Su hijo está muy presente, Federico está muy presente. Dice que él está comiendo, por ejemplo, y de la nada llora”, agregó Varela, quien recordó que en el año 2006 el productor había sufrido un infarto, que lo llevó a tener que ser operado en cuatro oportunidades.

“Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, y para él fue un baldazo de agua fría”, agregó la panelista, mientras que Marina Calabró aportó: "Me contaron que la pasó muy mal Norberto. Por lo que sé del círculo más íntimo de él, todavía apostaba a la posibilidad de una vuelta. En la foto de WhatsApp, todavía tiene una foto de Fátima”