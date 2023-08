Viviana Canosa se puso del lado de Lali Espósito en su disputa con Milei

Viviana Canosa defendió a Lali Espósito en la famosa discusión que tuvo con el ganador de las elecciones PASO, Javier Milei.

Uno de los comentarios más difundidos por los medios fue el de Lali Espósito, que tras conocerse los resultados afirmó: “Qué peligroso. Qué triste”.

Lali afirmó que lo sucedido el domingo de elecciones fue "Triste y peligroso".

El candidato a presidente de La Libertad Avanza afirmó no conocer a la interprete de “Disciplina” y que escucha a los Rolling Stones.

Canosa tomó su postura y se refirió al tema: “Te voy a hablar de Lali Espósito, que claramente no es mi cantante favorita y muchas veces he dicho cosas de ella al aire, pero tiene todo el derecho de opinar”.

La periodista consideró que los seguidores de Milei le respondieron con violencia y cuestionó el espíritu libertario. “Dicen que son liberales, pero son profundamente antidemocráticos. No soportan ningún tipo de crítica, y lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos, expresó.

Además, consideró como una “ninguneada” la respuesta del candidato. “Cuánto ego. No conocer a Lali Espósito, te guste o no, es como vivir en un frasco de mayonesa. Un ego descomunal, no sabe quién es. Le tendría que preguntar a Conan (uno de los perros del candidato) a ver si le puede responder quién es Lali Espósito”, aseveró la conductora de LN+.

Javier Milei aseguró desconocer quién es Lali Espósito.

La comunicadora, no conforme, continuó: “¿Por qué no disfrutan el triunfo que tuvieron el domingo en vez de estar tan enojados con toda la sociedad? Dejen que Lali, Tini Stoessel, vos, yo, podamos opinar. Vivimos en democracia, señores”, afirmó. “Lo mismo que hacen con Lali, lo hicieron conmigo. A mí, obviamente, no me importa porque estoy curtida, pero no paran de bardear en redes sociales a gente como Lali. Es horrible, les digo, ser de la troupe de aplaudidores del candidato, dan vergüenza”, concluyó Viviana Canosa.