Lali Espósito reiteró que Milei es "peligroso y un anti-derecho"

Lali Espósito volvió a dar su punto de vista en X, la vieja red social del pajarito, tras recibir una lluvia de críticas por decir que era "peligroso" y "triste" luego de conocerse en las urnas que el ganador de las PASO era Javier Milei.

"Qué peligroso. Qué triste", fue la publicación de la artista que motivó el debate y las agresiones verbales hacia ella.

Luego de la amplia repercusión que generó su comentario, Lali volvió a expresarse en la misma red social.

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", comenzó su descargo.

Y siguió: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".

Además, la actriz aseguró que, como "joven argentina responsable", "no piensa en su ombligo únicamente". Y reafirmó: "Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino".

