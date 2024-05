La Feria del Libro le respondió a Milei por la cancelación de su presentación

Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, que organiza la Feria del Libro en Buenos Aires aseguró en diálogo con Cadena 3 que se enteraron por radio que el presidente Javier Milei se bajaba de la presentación de su libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica".

De todas formas, aclaró que dicha presentación no hubiera sido parte de la Feria, sino un acto aparte dentro de la misma.

En ese sentido, indicó que se habían reunido este martes con todo el equipo de Milei para que se lleve adelante su presentación.

En cuanto al apoyo estatal a eventos culturales como este, Martínez declaró: "No recibimos ningún aporte del Estado. Somos una institución privada". La Feria se financia principalmente mediante el alquiler de stands a expositores y cualquier participación gubernamental es pagada como si fueran expositores más.

Martínez expresó su preocupación sobre las decisiones recientes del gobierno respecto a la cultura: "Se están tomando decisiones...como no estar presentes en la Feria del Libro por primera vez con un stand el Gobierno Nacional...son señales", dijo. También cuestionó intentos de derogar la ley de defensa librera, que asegura que los libros tengan el mismo precio en cualquier punto de venta.

Finalmente, Martínez concluyó: "Las señales que da el Gobierno van para ese lado. Yo en lo particular, en lo personal, no estoy de acuerdo con esa visión de pensar que no sean una inversión lo que se relaciona a la cultura".

Por su parte, el titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, aseguró que estaba todo organizado para que el mandatario fuera y que fue una decisión unilateral de él.

"Es una trampa: resulta que ahora no viene porque nosotros no queremos (...) Ayer (por el martes) estuvieron acá 25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo", reveló Vaccaro en declaraciones a Infobae.

"Estuvo incluso alguien que trabajaba en la producción de esto con Karina Milei, Mara Gorini", detalló el presidente de la Fundación El Libro, quien había cruzado a Milei durante su discurso de apertura de la Feria, la semana pasada.

E insistió: "Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera. Pero habrán evaluado que no les convenía... hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... no es fácil".

"Tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el Presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP...", ironizó Vaccaro.

Y cerró: "Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso, que somos violentos, hostiles, no gente de bien como él quiere".

Milei tenía previsto utilizar la Pista Central de la Rural, al aire libre, en un acto para unas 6.000 personas, para la presentación del libro de economía "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", acompañado por el diputado libertario José Luis Espert.

La feria en 2024

Martínez, en tanto, remarcó en diálogo con Cadena 3 que para ayudar a aliviar el costo para los visitantes, los precios de las entradas incluyen cupones con el mismo valor que pueden ser usados para comprar libros. Además, se ha ampliado el horario de acceso gratuito para aquellos que no pueden pagar la entrada (de lunes a viernes de 20 a 22).

Martínez explicó además cómo funciona el financiamiento de la Feria del Libro: "Nosotros somos una institución privada, una organización sin fines de lucro [...] La Fundación y la Feria se financian con el alquiler de los stands". Además añadió: "Si viene el gobierno nacional, si vienen las provincias, si viene la Ciudad de Buenos Aires, pagan un stand como un expositor más".

Entrevista de Giuliana Piantoni.