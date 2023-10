Jorge Lanata fue internado en la Fundación Favaloro a raíz de un cuadro de neumonía, informó este martes el propio periodista en un año en el que debió ingresar varias veces al nosocomio.

“Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, dijo Lanata en comunicación telefónica con su equipo de Radio Mitre, en donde conduce el ciclo Lanata sin filtro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Ustedes tienen que agradecer que no los escuche, porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo", dijo entre risas el también conductor de PPT (eltrece).

Lanata, de 63 años, había sido internado el 23 de agosto por una infección urinaria. El periodista fue sometido a un trasplante de riñones en 2015 y desde ese momento sufrió infecciones en ese órgano.

En la actualidad, Lanata conduce su programa en Lanata sin filtro (Radio Mitre, lunes a viernes de 14 a 16), comanda el ciclo PPT, Periodismo Para Todos (eltrece, domingos a las 22) y escribe una columna política los sábados en el diario Clarín.