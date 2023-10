Marina Calabró reveló qué le dijo su hija tras su separación: "Es muy fuerte"

Marina Calabróreveló la reacción de su hija tras su separación con Martín Albrecht a principios de junio, luego de 10 años de relación y contó cómo está sobrellevando esta situación.

La periodista confesó que está muy angustiada por su separación y que Mía, su hija, le hizo un fuerte reclamo. “El viernes me encaró, porque me vio llorando por todos lados y me dijo algo que me partió”, comenzó Marina en ‘Entrometidos en la tarde’.

“Me dijo ‘mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido por favor que trates de estar bien y no llorar más”, recordó angustiada.

Tras el pedido de la adolescente, Marina reflexionó sobre su estado de ánimo. “La verdad es que primero me dio como una puñalada, pero me hizo tomar conciencia de que tiene razón”, contó.

“Me dijo ‘me angustia mucho verte así, a veces no sé cómo decírtelo, no sé qué hacer para ayudarte’”, dijo y añadió: “Yo le dije que su sola existencia, su presencia, su abrazo, su empatía me ayudan. Pero ahí tomé conciencia de que tengo que parar de sufrir”.

Por su parte, la periodista aseguró que debe cambiar su postura y recomponerse por su hija. “Mi compromiso con ella es estar bien, dejar de llorar y recomponerme”, cerró.

Calabró se separó de Martín Albrecht (Foto: Instagram/marinacalabro_ok)