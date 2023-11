Jorge Lanata fue dado de alta: ¿hace el programa el domingo?

El periodista Jorge Lanata fue dado de alta este jueves por la mañana luego de ingresar dos días atrás a la Fundación Favaloro por un cuadro de neumonía.

Su esposa, Elba Marcovecchio, se encargó de confirmar la noticia y de revelar que el conductor seguirá con la recuperación correspondiente en su casa.

“Está muy bien. Está preparando el programa del domingo”, expresó la abogada en diálogo con TN.

Lanata estuvo en observación y se sometió a estudios luego que el lunes comenzara con fiebre y que la misma no bajara. Se trató de una decisión de los médicos debido a sus antecedentes de salud.

“Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, dijo el martes el conductor en diálogo telefónico para su programa radial Lanata sin Filtro.

