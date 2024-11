El descargo de "La Pistarini" tras su cruce con Dillom: a quiénes criticó ahora

El artista Dylan León Masa, más conocido como Dillom, fue tendencia este jueves tras buscar y "apurar" de frente en pleno avión al tuitero hater libertario Juan Carlos Siber, en redes llamado "La Pistarini", quien rompió el silencio con un extenso descargo en X.

"No me arrepiento de nada", sostuvo en el inicio de un largo texto que, como era de esperarse, derivó en muchísimas interacciones. Y siguió: "Mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo".

El militante digital de Milei aseguró que "en el vídeo se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme, automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono".

Llamó la atención cuando Siber se justificó de porqué no usó "violencia física": "Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos".

A lo largo de todo el relato, "La Pistarini" aprovechó para apuntar duramente contra periodistas "pauteros" y streamers que lo criticaron.

En ese marco, arremetió directamente contra Jorge Rial, Pablo Duggan y Diego Brancatelli.

"NUNCA van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces. Abrazo, SI, yo soy la Pistarini. Sigan portándose bien", concluyó el tuitero.

El mensaje completo

"Quiero que sepan qué no me arrepiento de NADA de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo. Cosa que respeto totalmente.

Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos, siempre mantuve la calma.

Desde el momento uno, cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que si haciéndome responsable de todo, como siempre.

En el vídeo se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme, automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio.

Por otra parte estoy absolutamente ORGULLOSO de estar en las antípodas del pensamiento de personajes insignificantes como Jorge Rial, un tipo que se hartó de maltratar mujeres en su época de "intrusos", aunque ahora se haga el feminista. De Duggan, ese que dijo que si un niño “no se siente abusado”, entonces “no hubo abuso”. El impresentable de Brancatelli, o cualquiera de sus panelistas. Esa es una medalla que nadie me va a sacar, yo NO ME OLVIDO que militaron una cuarentena atentando contra la libertad de los argentinos, pasándose por el quinto forro del culo la Constitución Nacional. Tampoco me olvido y les pido que ustedes tampoco se olviden que fueron ELLOS, los que militaron a capa y espada a un VIOLENTO y golpeador como el ex presidente Fernández, solo porque era el “Capitán Beto” que había puesto un ministerio de mujeres, género y diversidad, que al final no defendió a NADIE y solo fue un aguantadero de ñoquis.

Por otra parte, a estos periodistas pauteros, les agradezco mucho haberme dedicado todo un programa elucubrando todo tipo de teorías falopa, inventando cómo siempre que soy pago, que todo sale de la suya. Nada más alejado de la realidad. Se nota que no tienen ABSOLUTAMENTE nada para decir y necesitan rellenar su mierda de programación con algo.

A los twitteros, memeros, etc, les agradezco y celebro la creatividad que tuvieron, me hicieron reír demasiado. Por otra parte, a los streamers, con el mayor de los respetos, es algo que no consumo mucho, más allá de haber visto algunos tweets de alguno que le sacaba fotos sin su consentimiento a una chica desnuda. Que ya con eso, digo todo...

A mis amigos, a mis conocidos, a los que me defendieron, me aconsejaron ya sea en público o en privado MUCHAS GRACIAS y a los que no dijeron nada, también muchas gracias, son individuos librepensadores, a diferencia de los que están en la vereda de enfrente.

A los que me insultaron solo me queda decirles que me chupa la pija su opinión.

Por último y para terminar, NUNCA van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces. Abrazo, SI, yo soy la Pistarini. Sigan portándose bien".

