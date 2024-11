Resurgieron videos de Siciliani contando que "fue amante"

En el programa “Pasó en América”, Sabrina Rojas habló de la relación de Griselda Siciliani y Luciano Castro y reveló que la actriz de “Envidiosa” se escribía con quien entonces era su pareja cuando ella estaba embarazada.

“De ella había una obsesión, cuando yo estaba casada, embarazada, ella mensaje, mensaje, después si pasó o no algo, eso no lo sé”, dijo la conductora y modelo. Para luego agregar: “En la vida todo vuelve, un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés”. Con esta última frase Rojas daba a entender que ahora la situación se habría dado vuelta y que el actor la sigue buscando. “Sabés por qué no suelto, porque no me sueltan”, remató en otro momento del programa.

Para tirar más leña al fuego, Rojas ventiló: “Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”, cerró.

Noticias Sabrina Rojas hablando de Siciliani y Castro

Por su parte, Siciliani prefirió mantener el silencio y limitarse a decir que “le molesta” y que "le gustaría que no se hablara de ella en esos términos”.

No obstante, ante las repercusiones de los dichos de Rojas, surgieron viejos audios de Siciliani donde confesaba en el programa Perros de la Calle que “fue amante”.

"Tenía este vínculo muy apasionado, muy intenso, fuerte, que ya llevaba un tiempo, un tiempito largo, que es de hace pocos años, pero muchos en realidad", contó en el programa radial de Andy Kusnetzoff en 2023 y pidió que "tratemos de no poner tantas fechas".

Noticias Siciliani confensando que fue amante

"Un vínculo de amantes, que es la que va, había clandestinidad", lanzó la actriz, muy relajada en el programa, donde también aseguró que "no es tanto seis años de amante".

Al mismo tiempo reapreció una vieja entrevista a Araceli González, donde confirmaba que Siciliani se interpuso en su relación con Adrián Suar.