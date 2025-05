Chiara Mancuso se volvió el centro de atención tras salir de Gran Hermano tras cinco meses

Chiara Mancuso, quien se destacó durante su participación en Gran Hermano, ha generado revuelo tras finalizar su tiempo en la casa. En una reciente entrevista con Ángel de Brito en LAM, Mancuso compartió sus intenciones de continuar su carrera en los medios de comunicación, consciente de que debe enfrentar preguntas complicadas sobre su vida personal.

Recientemente, la joven se vio envuelta en controversia debido a su presencia en una fiesta celebrada en un yate junto a jugadores del club Independiente. Aunque confirmó su asistencia, aclaró: “Son mis amigos”. Esta aclaración buscó desmentir rumores sobre la naturaleza de esa reunión y las altas tarifas que algunas chicas supuestamente habrían cobrado para estar con los futbolistas.

“Estaba Flor Regidor (ex Gran Hermano), la pasamos bomba. No pasó nada alocado, nadie tuvo sexo con nadie”, enfatizó Mancuso al respecto. Con estas palabras, pretende disipar cualquier rumor exagerado respecto a lo sucedido en la fiesta.

Además, desmintió rotundamente las afirmaciones sobre las tarifas, asegurando: “Me he juntado un montón de veces. Nadie le pagó a nadie”. Estas declaraciones han vuelto a colocar su nombre en el centro de atención mediática.

Por otra parte, al ser interrogada sobre su pasado romántico con futbolistas, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso fue directa: “Bueno… tampoco me voy a hacer la carmelita descalza. Sí, he salido con un par”. Con esto, dejó claro que no tiene reparos en hablar de sus experiencias, a pesar de la controversia que estas puedan generar.