Valentina Cervantes contó qué hará con Enzo Fernández y hubo sorpresas

Valentina Cervantes se presentó por primera vez en televisión para hablar de su separación de Enzo Fernández, un tema que conmovió a sus seguidores.

En una entrevista en LAM (por América TV), Cervantes aseguró que la ruptura se dio en buenos términos, aunque admitió que tardó diez días en organizar su regreso a Buenos Aires desde Inglaterra.

La influencer reveló que actualmente vive en condiciones precarias junto a su abuela. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al mencionar que no cierra la puerta a una posible reconciliación. "No sé qué puede pasar de acá a diez años", afirmó Cervantes, dejando abierta la posibilidad de un futuro encuentro.

En los próximos días, Cervantes se reencontrará con Fernández, quien regresará a Buenos Aires para jugar con la Selección. La influencer dijo que necesitan saldar una charla pendiente que no pudieron concluir en Europa.

?? VALENTINA CERVANTES, ex de ENZO FERNÁNDEZ, rompe el silencio tras su separación



?? "Enzo decidió estar solo"

?? "No hubo ninguna crisis"

?? "Yo no me enteré de infidelidades"



pic.twitter.com/y9iVF2BlLD