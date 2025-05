En su primera misa, León XIV recordó a Francisco y dio un mensaje de unidad

El papa León XIV celebró este viernes su primera misa en la Capilla Sixtina con la presencia de los cardenales.

En su primera homilía, se refirió a la relación de Jesús con sus discípulos y la trasladó al vínculo que él pretende como sumo pontífice con los cardenales.

“Ustedes me eligieron como el sucesor de Pedro para la misión de la Iglesia. Esta es la comunidad de los discípulos de Jesús”, comenzó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me habéis llamado para llevar una cruz y para ser bendecido con esta misión y quiero que vosotros caminéis conmigo porque somos Iglesia, una comunidad que debe anunciar la Buena Nueva”, indicó; al tiempo que destacó: “Jesús nos mostró un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar”.

“De forma particular, Dios, al llamarme a través del voto de ustedes (a los cardenales), me confía este tesoro a mí para que, con su ayuda, sea un fiel administrador”, enfatizó.

"Son muchos los contextos en los que la fe cristiana se reduce a lo absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes", dijo y ante ello urgió “a anunciar el Evangelio donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia".

Luego sostuvo que la falta de fe lleva consigo muchas heridas que acarrean a la sociedad y mencionó a su antecesor: "Como muchas veces nos ha enseñado el papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús salvador".

Por último, rechazó reducir la figura de Jesús a la de un "líder carismático o a un superhombre": "No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre. Y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo sigue la agenda del nuevo Papa

En tanto, el domingo a las 12 el nuevo Obispo de Roma rezará la oración del Regina Coeli desde la Logia central de la Basílica de San Pedro.

Además, el lunes a las 10, el papa León XIV se reunirá en el Aula Pablo VI con todos los trabajadores de los medios acreditados ante la Oficina de Prensa de la Santa Sede que han cubierto los eventos de las últimas semanas.

Informe de Marcos Calligaris, desde Roma.