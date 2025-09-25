Siete de cada 10 hombres no pagan la cuota alimentaria

Por Federico Albarenque

Criar a un niño de entre 6 y 12 años en Argentina requiere más de $542.183 al mes, según la Canasta de Crianza de agosto de 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este indicador, que mide los costos de bienes, servicios y cuidados necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, sirve también como referencia para determinar la cuota alimentaria, cuyo incumplimiento alcanza el 68%, según datos de Unicef.

La canasta incluye dos componentes principales: los gastos en bienes y servicios (como alimentos, indumentaria y transporte) y el costo del tiempo de cuidado, valuado según parámetros del Indec.

Para un menor de un año, el costo total asciende a $432.161 ($131.480 en bienes y servicios; $300.681 en cuidado). Para niños de 1 a 3 años, el monto es de $513.406 ($169.771 en bienes y servicios; $343.635 en cuidado). En el caso de los de 4 a 5 años, se necesitan $430.996 ($216.224 en bienes y servicios; $214.772 en cuidado).

Para los de 6 a 12 años, el total es de $542.183 ($268.227 en bienes y servicios; $273.956 en cuidado).El relevamiento del INDEC, centrado en menores de hasta 12 años, busca visibilizar la carga económica de la crianza, tanto en recursos materiales como en tiempo, especialmente en hogares sin corresponsabilidad efectiva.

El artículo 553 del Código Civil y Comercial permite adoptar medidas creativas para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.

El informe también destaca que los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, enfrentan un mayor endeudamiento debido a la feminización e infantilización de la pobreza, lo que agrava las dificultades para cubrir los gastos diarios de crianza.

