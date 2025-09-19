Norris sobre Piastri y Leclerc en una interrumpida sesión en Bakú, Colapinto 19°

Lando Norris marcó la referencia durante la Práctica Libre 1 (FP1) del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, por delante de su compañero en McLaren, Oscar Piastri y de Charles Leclerc de Ferrari, tras una larga bandera roja en la que se realizó la reparación de un sector del largo circuito callejero. El argentino Franco Colapinto fue 19°, postergando a su compañero de Alpine, Pierre Gasly por 0.119s.

Luego de dos semanas de descanso, los monoplazas de la F1 volvieron a la acción en el Circuito de la Ciudad de Bakú cuando se encendió la luz verde al final del pit lane a las 12:30 hora local (05:30 en Argentina). Muchos de los pilotos salieron rápidamente a la pista en un día con clima nublado pero seco.

Ambos pilotos de McLaren recibieron interesantes mensajes de radio al principio de la sesión. A Norris se le indicó que volviera a boxes para "quitar algo", que resultó ser la cubierta de un componente y a Piastri se le instó a "volver" y "revisar el 'full load'".

Por otra parte, Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, demostró lo deslizante que estaba la pista al ir demasiado adentro en la curva 3 y salir por el sector de escape, mientras que Alex Albon perdió uno de los retrovisores de su Williams y George Russell informó que olía a quemado.

A poco menos de un cuarto de la sesión y con mucho que comentar, un problema en la curva 16 provocó la primera bandera roja del fin de semana. Las repeticiones mostraron que el incidente fue causado por Carlos Sainz, de Williams, que se pasó del borde y dejó una parte suelta.

Norris se había colocado en cabeza de la tabla de tiempos justo antes de que se lanzara la bandera roja, marcando un tiempo de 1.43.747 s con los neumáticos blandos de Pirelli, superando cómodamente a Russell, Leclerc y Max Verstappen.

Tras un retraso que permitió a los comisarios reparar el piano dañado, la sesión se reanudó con unos 20 minutos restantes y los pilotos reanudaron sus respectivos programas. Piastri regresó al 'cockpit' gracias a que los mecánicos de McLaren aparentemente habían rectificado su problema con la unidad de potencia.

Norris, quien marcó el ritmo provisionalmente, continuó donde lo dejó para marcar un tiempo de 1.42.704s, colocándose un segundo por delante de Verstappen y su compañero de equipo, Piastri. Mientras tanto, Lewis Hamilton rozó el muro al entrar en la curva 5 y se vio obligado a volver a boxes con daños en el alerón delantero.

Al llegar las últimas vueltas con neumáticos blandos, Piastri realizó una sólida vuelta para colocarse a tres décimas de Norris, con Leclerc, el experimentado poleman de Azerbaiyán, quien ha liderado las últimas cuatro sesiones de clasificación en la "Tierra del Fuego", a medio segundo en tercer lugar.

Russell terminó cuarto con el Mercedes líder, por delante de Albon (quien chocó contra el muro al final) y los Red Bull de Yuki Tsunoda y Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo abandonó una vuelta al quedarse sin pista al entrar en la estrecha curva 15.

Sainz colocó a dos Williams entre los 10 primeros, seguidos por los Racing Bull de Liam Lawson e Isack Hadjar (el novato francés, otro de los que se escapó en los tramos finales), y el monoplaza de las Flechas Plateadas de Kimi Antonelli.

La dupla de Sauber, Nico Hulkenberg y Bortoleto, se intercalaron con el Ferrari de Hamilton entre las posiciones 12.ª y 14.ª, por delante de los pilotos de Aston Martin y Haas (Fernando Alonso justo por delante de Ollie Bearman, Lance Stroll y Esteban Ocon), mientras que Franco Colapinto y Pierre Gasly cerraron la tabla con sus Alpine.

Los pilotos y equipos se reunirán ahora en el paddock de Bakú para analizar los datos y considerar los posibles cambios antes de regresar a la pista para la segunda sesión de entrenamientos, que comenzará a las 09:00 hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com