Luego de cortar a Pérez, Red Bull anunció su equipo 2025 con Verstappen y Lawson

Se conoció hoy que Red Bull Racing ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en el compañero de equipo del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen en 2025.

El miércoles, el mexicano anunció que dejaría Red Bull con efecto inmediato después de llegar a un acuerdo para separarse y dejar el equipo a pesar de que le quedan dos años de contrato. Una decisión que la cúpula de la escuadra no le pidió, pero le sugirió que debía considerar, luego de sumar 285 puntos menos que su compañero -fue 8° en el campeonato mundial de pilotos- y no aportar lo suficiente como para que la escuadra luche por su tercer título de constructores -la casa austríaca quedó 3°, a 77 de McLaren F1 Team, fundamentalmente con la suma de su campeón Verstappen-.

Cuando Red Bull tuvo sobre la mesa la necesidad del cambio de Pérez, redujo la lista a promocionar a Lawson o a su compañero de equipo de RB, Yuki Tsunoda.

El neocelandés de 22 años recibió el visto bueno después de impresionar en dos períodos de súper suplente con el equipo hermano de Red Bull: primero cuando reemplazó al lesionado Daniel Ricciardo durante cinco carreras hacia fines de 2023; y segundo, cuando reemplazó otra vez a Ricciardo a partir del Gran Premio de Estados Unidos en adelante en 2024.

Lawson, que ya había dado señales de conocer la decisión -a través de algunos posteos en los que se dejó ver conmocionado y feliz- cuando se retiró de Abu Dhabi, explicó sobre la decisión: "Ser anunciado como piloto de Oracle Red Bull Racing es un sueño de toda la vida para mí. Esto es algo que he querido y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora. Quiero agradecer enormemente a todo el equipo de VCARB por su apoyo, las últimas seis carreras han jugado un papel muy importante en mi preparación para este siguiente paso. También quiero agradecer a Christian [Horner, jefe de Red Bull], Helmut [Marko, asesor de Red Bull Motorsport] y a toda la familia Red Bull por creer en mí y darme esta oportunidad. Estoy muy emocionado de trabajar junto a Max y aprender de un campeón del mundo, no tengo dudas de que aprenderé de su experiencia. ¡No puedo esperar para empezar!”

Por su parte, Horner (director y C.E.O. de Red Bull Racing, dijo: “Estoy encantado de anunciar que Liam Lawson se unirá al equipo en 2025. Las actuaciones de Liam en el transcurso de sus dos períodos con Visa Cash App Racing Bulls han demostrado que no solo es capaz de ofrecer buenos resultados, sino que también es un verdadero corredor, que no tiene miedo de mezclarse con los mejores y salir victorioso. Su llegada continúa la larga historia del equipo de promocionar desde dentro del Programa Junior de Red Bull y sigue los pasos de pilotos que han ganado campeonatos y carreras como Sebastian Vettel y, por supuesto, Max Verstappen. No hay duda de que competir junto a Max, cuatro veces campeón y sin duda uno de los mejores pilotos jamás vistos en la F1, es una tarea abrumadora, pero estoy seguro de que Liam puede estar a la altura de ese desafío y ofrecernos unos resultados sobresalientes el año que viene".

La confirmación, deja hoy solo una butaca disponible en la grilla para 2025, con el subcampeón de F2 Isack Hadjar como favorito para conseguirlo y trabajar junto a Tsunoda en RB Formule One Team. Pero al no ser confirmado de manera inmediata, deja la puerta abierta -por lo menos en lo formal- para otras aspiraciones legítimas, como la del argentino Franco Colapinto -por ahora, reserva de Williams Racing-, que trabaja con sus representantes de Bullet Sports Management para encontrar un sitio en la F1 del año que viene. No demoraremos mucho en conocerlo.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com, Red Bull Racing.