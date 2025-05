Desde el Chaco transforman residuos plásticos rurales en soluciones sustentables

En uno de los rincones más postergados del país, donde el monte chaqueño convive con la agricultura a gran escala y la infraestructura escasea, tres jóvenes decidieron que era hora de hacer algo distinto. En julio de 2021, Martín Mastandrea, junto a otros dos socios, fundó Pampa Limpia Argentina Sostenible (PLAS), una empresa nacida para dar respuesta a un problema ambiental que crecía en silencio: el manejo de los residuos plásticos agroindustriales.

“Nosotros atacamos un problema. El campo argentino genera toneladas de residuos plásticos cada año: silobolsas, bidones, envases, que en muchos casos terminan quemados o enterrados. Y eso tiene un costo ambiental altísimo. Lo que hicimos fue diseñar una solución que no solo resuelve ese problema, sino que además genera valor económico y empleo”, explicó Mastandrea en diálogo con Cadena 3.

La clave de la propuesta de PLAS es la economía circular. Donde antes había desperdicio y contaminación, ahora hay materia prima reciclada lista para volver a usarse. El proceso comienza con la logística de recolección, una tarea desafiante en zonas rurales alejadas. “La parte más difícil es justamente el contacto con el productor, generar confianza, llegar con los camiones. Pero una vez que logramos eso, el resto es más mecánico: el material se transporta hasta nuestra planta en Presidencia de la Plaza, lo lavamos, lo molemos, lo filtramos y lo extruimos para convertirlo en pellet de polietileno, que es lo que después utiliza la industria para fabricar nuevos productos”, detalló.

El impacto ya es tangible. Desde sus inicios, PLAS lleva reciclados más de 1.200.000 kilos de plástico. Pero Martín pone énfasis en algo más: el valor de transformar un pasivo en una oportunidad. “Nuestro pellet puede reemplazar al plástico virgen derivado del petróleo. Eso significa que estamos generando un insumo local que reduce la necesidad de importar materiales, y al mismo tiempo ahorramos dólares al país”.

La lista de productos fabricados a partir de ese plástico reciclado es diversa: desde nuevas silobolsas hasta bancos, cajas de herramientas o baldes. “Cada kilo que recuperamos es un kilo menos que contamina el ambiente. Y además, cada kilo genera trabajo: hoy tenemos 12 empleados directos en nuestra planta, y muchos más de manera indirecta. Hablamos de fletes, de personas que recolectan plásticos para vendérnoslos, de servicios varios que se activan alrededor de esta actividad. Esto dinamiza la economía local, genera dignidad”, enfatizó.

Pero PLAS no se detuvo en Chaco. Con esfuerzo y alianzas estratégicas, logró expandirse a otras provincias del norte argentino. “Hoy estamos también en Santiago del Estero, Salta, Formosa, y gracias a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda, en Santa Fe. Esa alianza fue clave para poder escalar y llegar a más productores”, contó.

El modelo de PLAS incluye además un sistema de trazabilidad único, desarrollado junto a una consultora, que permite seguir el recorrido de cada kilo de plástico recuperado. “Eso nos permite certificar la reducción de la huella de carbono en las producciones agrícolas, algo que cada vez tiene más valor para quienes exportan. No es solo una cuestión ambiental, también es estratégica”, explicó Mastandrea.

Frente a la pregunta sobre qué actitud tienen los productores ante la propuesta de PLAS, Martín es claro: “Nosotros no venimos a señalar ni a juzgar. Entendemos que el productor muchas veces no tiene alternativas, está apurado por levantar la cosecha y no sabe qué hacer con el residuo. Lo que ofrecemos es una solución: una mano tendida, un servicio de limpieza y saneamiento que le permite hacer las cosas bien, sin cargar con la culpa o la dificultad”.

PLAS es un ejemplo concreto de cómo una idea innovadora puede transformar un problema estructural en una oportunidad de desarrollo. Desde el corazón del Chaco, su trabajo demuestra que cuidar el ambiente, generar empleo y apostar al desarrollo local no son caminos opuestos, sino parte de una misma Argentina posible.