Ficha Limpia: Francos aseguró que ni Milei ni él hablaron con Rovira

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que ni él ni el presidente Javier Milei hablaron con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para que los senadores de esa provincia voten contra el proyecto de ley de Ficha Limpia y aseguró que el rechazo de la iniciativa en el Senado les "sorprendió".

"Fuimos al recinto pensando que teníamos 38 senadores que acompañaban el proyecto y nos sorprendimos con la votación por el voto de los dos senadores misioneros, que nosotros computábamos como apoyando el proyecto", aseguró Francos en declaraciones radiales.

Además, aseguró que "no es cierto" que Misiones haya obtenido más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que otras provincias.

"No hemos dado prácticamente ATN salvo casos de emergencias por inundaciones, temporales y sequías, solo en esos casos y por sumas muy limitadas, y no es la provincia de Misiones la que más ha recibido", enfatizó.

"Nosotros aclaramos que el Presidente jamás ha hablado con Rovira, de hecho, no tiene su teléfono", explicó Francos, quien incluso aseveró que Milei "prácticamente no lo conoce" y solamente "se lo cruzó una vez antes de la campaña presidencial en Misiones, pero no tiene relación con él ni la tuvo".

El funcionario dijo que "se pueden hacer muchas especulaciones" pero recalcó: "La realidad es que nosotros tenemos hiper minoría parlamentaria y pensamos que teníamos los votos, pero lamentablemente no sucedió".

Asimismo, cuestionó dichos del titular del PRO, Mauricio Macri culpándolos "directamente" por el rechazo de Ficha Limpia "sin tener pruebas" y aseveró que, al cambiar su voto, los dos senadores por Misiones los "traicionaron a todos".

"A la mayoría de los argentinos nos molesta que Cristina Kirchner, con todos los problemas judiciales que tiene, pueda presentarse a una elección y que si no se presenta pueda plantearse como proscripta. Yo creo que si se presenta le va a ir mal y va a quedar descalificada por el pueblo", expresó en Radio Con Vos.

Finalmente consideró que "sería bueno" que exista una ley como Ficha Limpia, pero "que no sea tomada como algo contra Cristina Kirchner, porque eso se parecería a una especie de proscripción".