Jack Doohan destroza el Alpine bajo la lluvia en la vuelta 1 del GP de Australia

El australiano Jack Doohan, segundo piloto del Alpine F1 Team, tuvo una brevísima participación en el 'Grand Prix' de su país, la apertura del Campeonato Mundial de Fórmula 1, cuando se despistó y destrozó golpeando contra las barreras su A525 en el primer giro de los 58 de la competencia.

The lights go out on the 2025 season! ?? #F1 #AusGP pic.twitter.com/klcPEd8dSv

La carrera era liderada por Norris, Verstappen, Piastri, Russell y Leclerc, bajo la lluvia y había tenido una largada abortada por el despiste de otro 'rookie', Isack Hadjar -Racing Bulls- en la vuelta previa.

Con la largada hecha efectiva, no había transcurrido la primera mitad de la vuelta inicial, cuando el Alpine #7 perdió la línea en un sector de aceleración tras pisar una línea de pintura blanca en el asfalto que le dejó sin tracción la rueda TI y lo envió disparado hacia las barreras. El doble impacto fue fuerte y el coche del compañero de equipo de Franco Colapinto quedó detenido con las suspensiones y los sistemas aerodinámicos destrozados en el centro del circuito. Afortunadamente, el joven piloto no sufrió lesiones.

Los comisarios neutralizaron inmediatamente la prueba con el Auto de Seguridad para retirarlo del circuito. Y la fila india circulaba detrás suyo, cuando Carlos Sainz Jr. perdió el control de su Williams pisando también una línea blanca y quedó golpeado contra una barrera.

?? "I'm OK"



An extraordinary start to the season with Williams' Carlos Sainz spinning into the barrier ??#F1 #AusGP pic.twitter.com/cCYQ5z3g7W