FP1: Norris y el McLaren batieron al Williams de Sainz con la última vuelta

Lando Norris lideró el arranque de la temporada 2025 que comenzó oficialmente con las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el circuito urbano 'Albert Park' -5.278 mts.- de Melbourne. El piloto de McLaren correspondió a los pronósticos y encabezó la primera lista de tiempos del 2025, batiendo con su último giro rápido a un Carlos Sainz de Williams que se preparaba para volver a dar la gran sorpresa, como lo había hecho en la pretemporada. La FP1 fue también una sesión en la que el novato inglés Ollie Bearman de Haas sufrió un fuerte accidente, sin consecuencias personales, pero con fuertes daños para el coche.

