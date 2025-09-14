El triunfo en el Rally Chile Bio Bío catapulta a Ogier al liderato del WRC

Sébastien Ogier de Toyota Gazoo Racing consiguió su quinta victoria de la temporada y se afianzó en el liderato del Campeonato Mundial de Rally de la FIA con una actuación imponente en el Rally Chile Bío Bío.

El ocho veces campeón del mundo completó un fin de semana extraordinario al superar a su rival por el título y compañero de equipo en Toyota Gazoo Racing, Elfyn Evans, por 11 segundos, con su copiloto Vincent Landais a su lado. Evans había comenzado la final de cuatro etapas del domingo a tan solo 6,3 segundos del líder con un GR Yaris Rally1 idéntico.

La décima victoria de Toyota de la temporada también amplió la ventaja de la marca japonesa sobre Hyundai Motorsport, acercándola a su quinto título consecutivo de constructores. Adrien Fourmaux lideró al final del primer día, pero finalmente terminó tercero, el mejor de Hyundai, terminando el rally por detrás de Evans y asegurando su tercer podio del año.

El triunfo de Ogier, su segundo en otras tantas citas, también consolidó el estatus de Toyota como el fabricante más exitoso en la historia del WRC con 103 victorias. Le coloca dos puntos por delante de Evans en la clasificación de pilotos a falta de solo tres citas y, crucialmente, significa que Ogier abrirá pista en el Rally de Europa Central del próximo mes, una ventaja estratégica en tramos de asfalto.

Al igual que su victoria en Paraguay, el fin de semana de Ogier en Chile comenzó con un viernes difícil. Cayó hasta la quinta posición antes de recuperarse el sábado, gracias a los cambios de puesta a punto y a las condiciones de humedad que cambiaron la dinámica. Una magistral última etapa dejó a Evans sin respuesta, mientras que Ogier sumó el máximo de puntos del Super Sunday y el Wolf Power Stage.

"Es como queríamos", dijo Ogier. Ha sido un fin de semana más difícil que el de Paraguay. Tuvimos que luchar un poco más, tuvimos un pequeño problema por la mañana porque no estaba despierto, pero podemos estar contentos con el resultado. "Estoy contento y tengo ganas de pasar al asfalto".

El francés también hizo referencia a la importancia histórica de su victoria, la número 103 de Toyota: "Ahora somos el número uno; un récord para Toyota más que merecido". La décima victoria de Toyota de la temporada también situó a la marca japonesa 125 puntos por delante de Hyundai Motorsport, acercándola a su quinto título consecutivo de constructores. Adrien Fourmaux lideró al final del primer día y terminó tercero, el mejor piloto de Hyundai, terminando el rally a 35,5 segundos de Evans y asegurando así su tercer podio del año.

El vigente campeón, Thierry Neuville, le siguió 12,5 segundos más atrás con su similar i20 N Rally1, pero expresó su frustración porque sus esfuerzos al volante no se reflejaban en los tiempos de tramo. Su compañero de equipo, Ott Tänak, que se retiró del liderato por un fallo de motor el viernes, volvió a arrancar, pero solo pudo rescatar un punto: seguía teniendo problemas con su unidad de potencia de repuesto.

"Es muy frustrante, pero es lo mismo para todo el equipo", admitió Neuville. "Pero sigue así, lo que lo empeora aún más". Estoy contento con mi pilotaje y es lo único que podemos hacer por el momento.

Kalle Rovanperä llegó a Chile segundo en la clasificación, pero cayó al tercer puesto tras terminar sexto en la general. Su fin de semana se vio afectado por un desprendimiento de neumáticos tras impactar contra un talud el primer día. El finlandés ahora está a 21 puntos de Ogier.

Takamoto Katsuta y Grégoire Munster completaron los ocho primeros puestos, mientras que Oliver Solberg, noveno, se convirtió en el primer campeón de la temporada. Contuvo a Nikolay Gryazin para sellar la corona del WRC2 junto a su copiloto Elliott Edmondson.

El WRC regresa a Europa el próximo mes para el Rally de Europa Central (del 16 al 19 de octubre), la duodécima prueba de la temporada. Con sede en Passau, el evento llevará a las tripulaciones por tramos de asfalto que abarcan Alemania, Austria y la República Checa.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de wrc.com